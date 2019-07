Zdeněk Křížek sice začínal s fotbalem ve Strakonicích, ale jeho fotbalové kroky brzy vedly do Českých Budějovic. „Na první trénink se asi takhle nevzpomenu, protože mi bylo přeci jen třináct let. Je to už dvacet jedna let,“ říká Křížek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zvykli jsme si vyhrávat, ale víme, že první liga je o něčem jiném, říká českobudějovický Křížek

Zdeněk Křížek poprvé oblékl dres Dynama před jedenadvaceti roky. Vždyť také Tomáš Sivok, který naskočil v létě do českobudějovické přípravy se nestačil divit.

„Když jsem tady potkal Kříže, říkal jsem, že je tady nesmrtelný. Začínali jsme spolu v žácích a furt tady je. Je hrozně příjemné ho vidět,“ usmíval se Sivok. Příjemné setkání to bylo pro oba. „S Tomášem jsme tady byli od žáků přes dorostenecký věk až po muže. Pak se Tomáš odpojil a nastartoval svoji kariéru odchodem do Sparty,“ vzpomíná Křížek.

„Dělal jsem si z něj legraci, že jsme tu spolu začali a že tu spolu skončíme,“ říká Křížek. Teď jde o to, jaký ten konce bude. To bude záležet na tom, jaké výkony bude nováček v české elitní soutěži předvádět. Zdeněk Křížek zažil v Dynamu sestupy i postupy. Zkušeným pohledem vnímá fakt, že dynamo čeká v první utkání v domácím prostředí Opava.

„Jestli chceme hrát v lize důstojnou roli, tak musíme v tomhle zápase naplno bodovat, protože pak nás čeká doma dvojzápas se Spartou a s Jabloncem, další zápasy Slavia, Plzeň... Ten los doma je těžký,“ říká Křížek.

„Nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, ale Opava je na první zápas přijatelný los,“ myslí si Křížek.

Manuál ke startu fotbalové ligy: nová pravidla, nejzajímavější přestupy i tipovačka na vítěze Číst článek

Sebevědomí nováčkovi z Českých Budějovic nechybí. O úroveň výš ho posunula i výhra v přípravě nad Slavií. Z premiéry proti soupeři ze Slezska hráči obavy rozhodně nemají.

„Je to jeden z přijatelnějších soupeřů. Jsou tam druhým rokem, hrávali jsme s nimi, takže je budeme trošku znát,“ potvrzuje i stoper Pavel Novák.

Ve druhé nejvyšší soutěži si on i jeho spoluhráči a vlastně i fanoušci zvykli na tříbodová vítězství. Nastřádali jich ve třiceti kolech celkem třiadvacet.

„Všichni jsme si zvykli vyhrávat, ale víme, že první liga je o něčem jiném. Kdybychom navázali na výsledky z druhé ligy, bylo by to krásné, ale čekají nás úplně jiní soupeři. Tým máme myslím velmi slušný. Máme tu mladé ambiciózní kluk plus zkušené hráče. Všichni máme velká očekávání a doufáme, že vstoupíme do ligy dobře,“ říká Zdeněk Křížek.