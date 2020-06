Jablonec obvolává permanentkáře a zve je na zápas. Od pondělí bude na stadiony moct až 500 lidí

Radiožurnál oslovil čtyři prvoligové týmy - Jablonec, Bohemians, Teplice a Spartu. Všechny oslovené kluby navýšení počtu účastníků uvítaly, i když ne všude věděli, podle čeho se budou rozhodovat, jestli na stadion pustí fanoušky, a pokud ano, tak které. To je třeba případ Sparty.

„Máme představu, jak by měl vypadat klíč, podle kterého bychom vpouštěli fanoušky na stadion. Na druhou stranu je to věc, na které u nás v klubu ještě nepanuje širší konsensus,“ potvrdil tiskový mluvčí klubu Ondřej Kasík.

Naopak na severu Čech v Jablonci nad Nisou už scénář mají. Tiskový mluvčí Ondřej Bergman už ve čtvrtek obvolával některé permanentkáře a zval je na stadion.

„Rozhodli jsme se, že vybereme permanentkáře, kteří mají stoprocentní účast na domácích zápasech. Pozveme je už na středeční zápas s Karvinou. Podle účasti na zápasech jsme udělali seznam a obvoláváme. Je to hodně osobní a zatím to všichni, kterým jsme volali, rádi přijali,“ řekl Bergman.

Teplice zase s největší pravděpodobností udělají registrační systém na svém webu a vstupenku získají ti nejrychlejší.

LFA jedná s ministerstvem

Ligová fotbalová asociace (LFA) posílá klubům počet lidí, který je nutný k tomu, aby se zápas mohl odehrát. Je jisté, že kvótu 500 lidí, která začne platit od pondělí, na jedno utkání určitě nevyčerpá. Takže o tom, kdo zaplní zbylá místa do 500, si rozhodují kluby samy.

LFA v těchto dnech také jedná s Ministerstvem zdravotnictví o dalším navyšování počtu lidí na zápasech. Jako příklad, jak by to mohlo vypadat, uvádí třeba Polsko.

„Diskutuje se tam o tom, že by se do hlediště teoreticky mohlo vrátit až 25 procent kapacity stadionu. My jsme v tomhle směru úplně stejně aktivní a snažíme se s ministerstvem najít varianty jak za dodržení hygienických podmínek vrátit fanoušky na stadion,“ uvedl mluvčí LFA Daniel Hajný.