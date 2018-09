Vrbovi se nelíbily vulgární pokřiky proti Plzni. 'My toho taky slyšíme hodně,‘ reaguje Trpišovský

Fotbaloví fanoušci po celé republice rozebírají šlágr o první místo české ligy. Slavia v něm deklasovala Plzeň 4:0 a vystřídala ji v čele tabulky. Ale právě i fanoušci jsou po zápase středem pozornosti, ne všichni si totiž jejich výkon pochvalovali. Praha 15:10 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Slavie během utkání proti Plzni. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Po většinu zápasu příznivci Slavie svůj tým mocně a slušně povzbuzovali, slavili góly a užívali si fotbalovou demolici velkého konkurenta v boji o titul. Ale od disciplinární komise jistě nasbírají i minusové body a pravděpodobně i pokutu pro svůj klub. Odpalovali totiž zakázané světlice a taky si vyřizovali účty s Evropskou fotbalovou unií UEFA.

Slávistický kotel znovu spustil pokřik „UEFA mafia", za který dostala Slavia po kvalifikaci Ligy mistrů skoro dvoumilionovou pokutu, a k tomu přidal choreografii s nápisem „poctivost, svoboda slova a láska ke hře", ve kterém písmena „e" nahradil znak eura.

A trenér Plzně Pavel Vrba si všiml také vulgárních pokřiků na adresu svého týmu, jeden dokonce sám zopakoval, ale ten se publikovat nesluší.

„Atmosféra byla možná někdy až za hranicí, bylo to na můj vkus trošku zvláštní,“ říkal po zápase plzeňský kouč.

„Já jsem to nezaregistroval. V takovém zápase se koncentrujete na každý detail, takže ten pokřik jsem nezaregistroval. Samozřejmě si myslím, že by se mělo fandit slušně, ale k fotbalu patří různé věci. Když my přijedeme ven, tak toho taky slyšíme hodně. Patří to k fotbalu,“ reagoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský

To předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík odpověděl svém twitterovém účtu o poznání méně smířlivě.

„Pane Vrbo, velmi si vás vážím jako špičkového trenéra, ale starejte se v první řadě o vaše fanoušky! Již v době, kdy malá fantastická houslistka hrála hymnu Slavie, skandovali fanoušci Plzně ‚jude Slavie‘,“ uvedl Tvrdík.

Zmíněný pokřik Edenem v danou chvíli opravdu zněl. Dohrávka ligového šlágru přijde na řadu u disciplinární komise ve čtvrtek.