Vedení fotbalového Jablonce se rozhodlo prodloužit platnost permanentek i na příští sezonu. Severočeský klub tak chce poděkovat svým fanouškům za podporu v té letošní, ve které se diváci na stadiony kvůli pandemii koronaviru skoro nedostali. A přidávají se i další týmy - třeba České Budějovice mají pro své příznivce hned tři možnosti. Jablonec nad Nisou 18:29 25. dubna 2021

„Náš klub stejně jako po podzimní části sezony nabízí fanouškům celkem tři druhy kompenzací. Jedna z nich je vrácení vstupného,“ říká PR manažer klubu Aleš Strouha.

Ligové kluby řeší odškodnění permanentkářů. Jablonec prodlouží jejich platnost na další rok

„Další možností bude takzvaný kompenzační balíček, kdy si fanoušci vyberou nějaké produkty z našeho merche, a třetí varianta je, že se fanoušci vzdají peněz ve prospěch klubu,“ vysvětluje Strouha.

Jablonec už v pátek oznámil, že majitelé permanentek pro letošní sezonu mají jejich platnost automaticky prodlouženou i na další ročník. České Budějovice společně s Jabloncem jsou ale zatím jeden z mála klubů, který už prozradil, jak naloží s permanentkami. Třeba pražská Sparta stále oficiální vyjádření nevydala.

„Komplexní program pro permanentkáře směřující k příští sezoně sestavíme v nejbližších dnech. S ohledem na to k tomu nemůžu říct víc, protože naši permanentkáři by se to měli dozvědět od nás,“ vysvětlil ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Ten zároveň dodává, že i díky silné podpoře ze strany fanoušků nezaznamenal letenský celek velké finanční ztráty na prodeji permanentních vstupenek.

„Velký zásah do financí to nebyl, protože naši fanoušci a držitelé permanentek se rozhodli podpořit klub. To znamená, že přestože jsme prodali permanentních vstupenek méně než v předchozích sezonách, tak ten výpadek nebyl zas tak velký,“ řekl Kasík.

Více ho ale mrzí prodej vstupenek. Na těch si už pandemie covid-19 vybrala svou daň.

„Výpadky příjmů ze vstupného, tím myslím jednorázové vstupné, byly velkým problémem probíhající sezony. I s ohledem na to, že jsme hráli v evropských pohárech, kde vstupné tvoří výraznou položku příjmů.“