Opava díky brance vstřeené v 86. minutě uhrála v Jablonci remízu 2:2

V nedělním zápase 21. kola Fortuna ligy přívítal Jablonec Opavu. Ještě pět minut před koncem utkání domácí vedli 2:1 díky vlastnímu gólu Žídka. V 86. minutě ale za hosty vyrovnal na konečných 2:2 Smola. Jablonec nad Nisou 17:22 17. února 2019

Úvodní minuty utkání přinesly rohové kopy pro oba týmy. Ani jedno z mužstev ale z těchto standardních situací branku nevytěžilo. Skóre utkání se tak změnilo v 16. minutě, když šli do vedení domácí. Na hranici velkého vápna se k míči dostal Bogdan Vatajelu, který přízemní střelou na zadní tyč prostřelil gólmana Vojtěcha Šroma.

Jablonec mohl své vedení vzápětí navýšit, ale Jan Chramosta mířil vysoko nad branku a o čtyři minuty později nesedla střela Tomáši Holešovi. A tak se dostali k míči hráči Opavy, kterým domácí obrana umožnila hned dva střelecké pokusy. S tím prvním si ještě poradili obránci v zelených dresech, ale na ránu Jakuba Janetzkého již nezareagovali ani oni, ani brankář Vlastimil Hrubý a bylo tak vyrovnáno.

Poslední velkou šanci první půle zaznamenal domácí Vojtěch Kubista, který střelou z dálky řádně protáhl gólmana Šroma, který ale dokázal míč vyrazit mimo branku.

Po devíti minutách druhého poločasu se k lobu odhodlal Chramosta. Balón ale vyškrábl konečky prstů Šrom a domácí tak zahrávali rohový kop. Centr od rohového praporku vyslal Michal Trávník a míč si v pokutovém území srazil za svého vlastního gólmana Jan Žídek. O pět minut později se dostali jablonečtí do přečíslení, ale zakončující Vatajelu kopl míč mimo stadion. Poté se ke dvěma střelám dostal střídající David Ikaunieks. Tu první ale odvrátila obrana Opavy a s druhou si poradil Šrom.

V 71. minutě získali hosté výhodu volného přímého kopu. Ujal se ho Pavel Zavadil, který ale míč poslal jen do náruče připraveného Hrubého. O pět minut později se domácí dostali do další brankové příležitosti. Po volném přímém kopu to už vypadalo, že se míč dostane do branky, ale dobře postavený Tomáš Smola míči v cestě do brány zabránil.

Tentýž hráč se tak mohl čtyři minuty před koncem základní hrací doby postarat o vyrovnání stavu utkání, když se dostal k pokutovém území k míči a uklidil ho do branky. A když se ani ve tříminutovém nastavení nikomu nepodařilo skórovat, tak utkání skončilo remízou 2:2.