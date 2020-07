Fotbalový Jablonec po skončení sezony posiluje, na sever Čech míří záložníci Pilař a Hrubý

Jednatřicetiletý křídelní hráč Pilař s účastníkem druhého předkola Evropské ligy podepsal dvouletý kontrakt. „Cítím, že mě Jablonec chtěl, chci ukázat kvalitu a chci se tady porvat o místo. Ambice mám velké a vždycky jsem je měl. Vidím, že tady je dobrý mančaft a dobří lidé kolem. Ambice klubu jsou pro mě důležité a Jablonec chce být vysoko,“ řekl pro klubový web Pilař.

Dvaadvacetinásobný reprezentant, jehož kariéru poznamenala častá a vážná zranění, před Olomoucí působil také v Liberci, Plzni a Hradci Králové. Ve 124 zápasech nejvyšší soutěže zaznamenal 16 gólů a 16 asistencí. Pilař má za sebou i zahraniční angažmá v německých klubech Wolfsburgu a Freiburgu.

Šestadvacetiletý Hrubý je odchovancem Slavie, vedle úřadujících mistrů a Baníku hrál také za Teplice. Střední záložník celkem absolvoval 148 ligových utkání s bilanci 13 branek a 19 asistencí.

„Novou výzvu jsem potřeboval, v Ostravě jsem strávil skoro čtyři roky, takže se na to moc těším. Věřím, že to bude alespoň stejně úspěšný rok pro Jablonec, jako byl tento. Jablonec je klub, který každý rok hraje o nejvyšší příčky, takže z tohoto pohledu je to pro mě nová zkušenost, protože jsem evropské poháry ještě nehrál,“ uvedl Hrubý.