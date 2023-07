Úvodní kolo fotbalové ligy ozdobil výstavní gól Kostky. Kulič má první výhru jako trenér Mladé Boleslavi

Nový ročník nejvyšší fotbalové ligy je teprve na začátku, přesto úvodní kolo přineslo možná gól sezony. Dominik Kostka se zhruba 35 metrů od branky brankáře Jana Hanuše opřel z half-voleje vší silou do míče a jeho pumelice skončila v pravém rohu branky. I díky jeho gólu Mladá Boleslav porazila na úvod první ligy Jablonec 3:1. Mladá Boleslav 8:23 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Mladé Boleslavi Dominik Kostka slaví vstřelený gól v zápase proti Jablonci | Zdroj: Profimedia

„Padlo mi to tam po dlouhé době. Míč dlouho skákal, takže bych si ho musel zpracovávat. Bylo by to riskantní, tak jsem to zkusil, soustředil jsem se na to, abych to trefil přímým nártem a povedlo se,“ popisuje autor druhého gólu Středočechů Dominik Kostka.

Poslechněte si, jak popisuje krásný gól v zápase proti Jablonci střelec Dominik Kostka a trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič

Záložník Mladé Boleslavi bezprostředně po zakončení ještě netušil, jakou střelu se mu podařilo vyslat. „V první moment jsem věřil, že rána jde na bránu. Míč letěl hrozně dlouhou dobu, sledoval jsem celou trajektorii a až ke konci jsem tušil, že to směřuje do brány. Střela těsně zahnula k pravé tyči. Doba, kdy míč letěl, byla věčnost,“ říká Kostka.

Sedmadvacetiletý fotbalista nebyl jediným hráčem, který se v zápase postaral o krásný gól. Třetí zásah domácích v podání Lamina Jawa by mohl tomu Kostkovu směle konkurovat. Vasil Kušej nacentroval dlouhý míč z levé strany do vápna a Jawo jeho nabídku z první zavěsil nekompromisně k levé tyči.

Vítězná premiéra kouče Kuliče

„Když jsem viděl gól Jawa, tak jsem si říkal, že když Vasil Kušej zvedal hlavu, ať mu to tam pošle, jak to letělo, tak bylo vidět, že je to krásný anglicky řezaný míč. Při pohledu na Jawiho, jak se k tomu pokládal, tak jsem věděl, že to tam musí letět. Trefil to fantasticky,“ ocenil trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič gól Jawa.

Kulič tak má za sebou úspěšnou premiéru v roli prvoligového kouče. Před utkáním ale přiznal, že byl z trenérského debutu v nejvyšší domácí soutěži nervózní.

„Před zápasem pracovala nervová soustava na plné pecky, ale jak rozhodčí písknul poprvé do píšťalky, tak to pomalu odplavalo a už jsme se naplno věnovali hře,“ říká Kulič po výhře Mladé Boleslavi nad Jabloncem.