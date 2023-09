Šéf marketingu FK Teplice Kovařík: Plánů máme spoustu. Řešíme stadion, občerstvení i toalety

Fotbalové Teplice se snaží být stále zajímavějším klubem pro fanoušky. Před půl rokem změnily logo a také se stále pokoušejí o vylepšování podmínek na stadionu a v jeho okolí. I když stavba chátrá a peníze na opravu se shánějí těžko. „Plánů je hodně a peněz je málo, jak to bývá,“ říká ředitel marketingu a komunikace Martin Kovařík. Teplice 16:16 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík během představování nového loga klubu | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Fotbalové Teplice jsou tradiční značkou, dlouhodobě nejsilnější na severu Čech v regionu pod Krušnými horami. A už několik let o ni pečuje také Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace v klubu.

Martine, jak dlouho už trvá vaše spojení s teplickým klubem?

Pokud se budeme bavit o mně jako o zaměstnanci nebo o spolupracovníkovi klubu, tak je to od podzimu 2007. Konkrétně od listopadu, takže to za chvíli bude 16 let.

Pokud bychom se měli bavit o tom mém spojení s teplickým fotbalem i v roli fanouška, tak to bude ještě mnohem víc. Už bychom se bavili o nějakém čtvrtstoletí, možná ještě o kousek déle.

Kdo vás přivedl na fotbal do Teplic před tím čtvrtstoletím?

Velkým fanouškem fotbalových Teplic byl můj děda. Když jsem byl malý a on mě hlídal, tak jsem mu po návratu Teplic do ligy musel vždycky hledat výsledky a tabulku na teletextu. Po tom jsem byl ale poprvé na fotbale až s mým tatínkem, bylo to tuším na podzim v roce 1998 na zápase se Spartou.

Takže si přesně vzpomenete na první zápas…

Přesně tak. Zápas se Spartou, skončilo to 1:1. Branky bych asi úplně dohromady nedal, ale vím, že to bylo 1:1 a že jsme seděli na hlavní tribuně, nějaký sektor pět nebo šest, něco takového.

Návštěva na zápase se Spartou? Neuvěřitelné

To byla silná éra teplického klubu, spousta fanoušků v ochozech. Máte nějakou silnou vzpomínku z té doby?

Hrozně moc vzpomínám na zápas se Spartou o rok později. Bylo to v létě, krátce před nebo krátce po utkání s Dortmundem, který se tady hrál. Zápas se Spartou jsme vyhráli 4:2 a Michal Bílek dal hattrick.

Pamatuju si, jak v závěru utkání, když měl dva góly na kontě a kopali jsme penaltu, celý stadion skandoval jeho jméno, aby ji šel kopnout a dovršil hattrick. To je moment, na který bych si vzpomněl na první dobrou.

Vám se povedlo celkem slušně po delší době zaplnit teplický stadion právě při zápase se Spartou…

Bylo neuvěřitelné, kolik tady bylo fanoušků. Protější tribuna sice byla hodně zaplněná sparťany, ale zbytek stadionu vytrvale fandil nám. Bylo to skvělé, a když potom dal Jásir vyrovnávací gól, tak musím říct, že i mě zaplavila neskutečná euforie.

Potom si ze mě i trenéři mládeže dělali legraci, že když mě viděli, jak skáču mezi střídačkami, tak takového mě neznají. Takže ano, trochu jsem si na tuhle dobu vzpomněl.

Fotbalisté Teplic děkují fanouškům po zápase proti Spartě | Foto: Ondřej Hájek, ČTK | Zdroj: Profimedia

Jakého vás znají, jaký je Martin Kovařík?

To by o mně asi měli říct ostatní. Takhle emotivního mě asi v rámci zápasu tolik neznají, ale jinak jsem pro každou legraci.

Často chodím za kluky na mládež do kanceláře, kde sedí trenéři a vždycky si tam navzájem děláme nějaké legrácky. Něco jim připravím do kanceláře, oni pak třeba vyrabujou tu moji. Takže takhle tady Na Stínadlech existujeme.

Jste asi takový rodinný klub nebo tu máte rodinné prostředí ve srovnání s těmi velkými kluby jako Sparta nebo Slavia, které mají v zádech velké mediální PR a marketingové týmy. Kolik vás je v Teplicích, pokud se to dá takhle říct, na tyto aktivity?

Pokud bychom se bavili opravdu jenom o marketingu a PR, tak v podstatě na stadionu sedím sám. Nikdo jiný tu na full-time není. Pak tu mám samozřejmě další kolegy, kteří mi pomáhají na nějaké částečné úvazky nebo smlouvy spíše jako OSVČ.

Ale není to tak, že by byli každý den Na Stínadlech a seděli se mnou v kanceláři. Kdybych se měl bavit o mém oddělení, tak tady sedím sám. Ale samozřejmě obecně jsme rodinný klub, těch lidí tu tolik není. Myslím si, že jsme jedna velká parta a šlape nám to tu v tomhle ohledu docela dobře.

Moc lidí nebývá Na Stínadlech bohužel ani v hledišti, i když se snažíte dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Postupně se to asi daří. Zmiňovali jsme dobu, kdy hrály Teplice evropské poháry, hrály s Dortmundem o Ligu mistrů. Kam zmizeli ti lidé, proč myslíte, že jich teď v regionu na fotbal tolik nechodí?

Těch příčin bude několik. V Teplicích se vždycky říkalo, že je náročný divák, co se týče fotbalu. To znamená, že pokud se tady hrál dobrý fotbal a hrálo se o čelo tabulky, tak chodilo hodně diváků.

Před deseti lety, když jsme na podzim za trenéra Ščasného hráli na vrchu tabulky, tak tady na Plzeň, Bohemku, s Jihlavou tu bylo osm tisíc. Vždycky tu chodili fanoušci na dobrý fotbal.

Pak si také myslím, že nám do jisté míry uškodilo i to, že chvíli hrál ligu Most, podívalo se tam také Ústí nad Labem. V podstatě ti fanoušci, kteří byli celý život zvyklí jezdit na ligu do Teplic, na ni začali chodit v tom svém mateřském městě. A pak už se třeba k ježdění do Teplic nevrátili. Takže i to může být jedna z příčin.

Teď je naším úkolem sem fanoušky zase dostat a hlavně to překlopit, aby to nebylo jen o tom sportovním výkonu nebo o tom, jestli tým zrovna hraje nahoře v tabulce. Ale aby opravdu fanoušci chodili na ty své Teplice a na to, že tady můžou strávit hezký den s dětmi a nebylo to jen o tom, jestli zrovna hrajeme o první tři příčky nebo někde kolem desátého místa.

Zájem o fanzónu

Co pro to můžete udělat vy jako marketingový ředitel?

Snažíme se rozjíždět různé projekty. Teď se nám osvědčila třeba fanzóna, kterou jsme dělali před velkými zápasy, a teď nás čeká další před zápasem se Slavií. To je právě jedna z těch cest, jak sem dostat celé rodiny a myslím, že se to v těch prvních dvou případech při utkáních s Plzní a se Spartou povedlo.

Ta účast ve fanzóně, kdy dorazili rodiče s dětmi, byla veliká. Třeba dorazil i někdo, kdo by jinak na ten fotbal nepřišel, nebo by z té rodiny přišel třeba jen tatínek. Takhle se třeba pomaličku může dařit rozšířit tu fanouškovskou základnu tady v Teplicích.

Teplice také změnily svou identitu, značku. Jak jste s tím spokojeni?

Velmi. To přijetí proběhlo úspěšně, ač samozřejmě po tom samotném představení v březnu byly takové protichůdné názory. Myslím si, že jsme na tom pořád byli o pár procent lépe než třeba Sparta, kde to bylo tak 50 na 50. Řekl bych, že u nás to bylo tak 60 ku 40.

Ale definitivně se nám to povedlo překlopit, když jsme zveřejnili dresy a fanoušci začali vídat logo v dennodenním používání. V tu chvíli podle mě došlo k pozitivnímu přijetí a dnes to vidíme i na číslech z fanshopu. Takže si myslím, že to lidé opravdu vzali za své.

Třeba kšiltovky jsou teď hit a kluci z fanshopu je v podstatě pořád doobjednávají, protože je o ně opravdu veliký zájem.

Možná si je kupují také fanoušci, kteří fandí společně za brankou. To je taky novinka v Teplicích. Podařilo se spojit různé fanouškovské skupiny, které dřív fandily z jiných míst. Jak si tohle pochvalujete, musel jste v tom i vy osobně něco podniknout?

Musím říct, že jsme v tom nepodnikali vůbec nic. Je to opravdu iniciativa těch dvou fanouškovských skupin a my ji tedy jednoznačně kvitujeme, protože nám to také přijde super. Atmosféra se posunula o několik levelů výše, protože tím, že se obě skupiny spojily, se na ně začali také nabalovat další lidé, protože vidí, že opravdu jsou na Stínadlech slyšet a chodí jich stále víc.

V tomhle jsme jednoznačně pro, ale byla to iniciativa těchto dvou skupin, které si to vyzkoušely na posledním zápase minulé sezony, který se Na Stínadlech hrál, což byl souboj našeho béčka proti Mostu v rámci České fotbalové ligy.

Právě tam si vyzkoušeli společné fandění, řekli si, že by to spolu chtěli zkusit i v sezoně a my jsme samozřejmě strašně rádi, že se to povedlo, protože ta atmosféra tím šla jenom nahoru.

Společně za Teplice! Díky @FanklubFKT, Sektor 15 a Mladí Skláři, jste borci! pic.twitter.com/YYVY1u6lXL — Martin Kovařík (@Kovi20) August 19, 2023

Stínadla jsou jedním z největších stadionů v lize, ale zároveň je znát, jak se na něm podepisuje zub času. Má klub nějaké plány, aby se časem úplně nerozpadnul?

Plánů je hodně a peněz je málo, jak to bývá. Nicméně samozřejmě ta základní údržba, aby se ten stadion nerozpadl, probíhá každoročně nebo v podstatě každodenně.

Pak ale máme i další plány. Potřebovali bychom pořádně zrekonstruovat střechu, což je ale asi ta nejnákladnější položka. Teď se postupně začíná pracovat na nějaké rekonstrukci toalet, aby i ty vypadaly jako z 21. století.

Ale ty finanční možnosti nejsou neomezené, takže to jde pomalu a ztuha. Samozřejmě bychom chtěli ten stadion zase trochu oprášit a zkrášlit tak, aby se tady fanouškům zase o něco víc líbilo.

Toalety jsou věcí, kterou často zmiňovali fanoušci i třeba při výjezdech na teplický stadion. Často jsem se setkával s názorem, že stadion je krásný, ale. A právě jedním z těch ale byly i ty toalety. Takže tam došlo k nějakému zlepšení a dojde ještě k dalšímu?

V tuhle chvíli je zrekonstruovaná první toaleta, která je shodou okolností v sektoru hostů, protože tam byl ten stav toalet asi opravdu nejhorší.

Ty v domácích sektorech prošly nějakou menší rekonstrukcí před zhruba sedmi lety. Není to zdaleka ideální, ale není to tak hrozné, jako v sektorech hostů. Takže jedna z toalet právě u hostů je teď v nějaké rekonstrukci a na Slavii by měla být připravená. Pak bychom postupně touto cestou chtěli jít i v dalších sektorech.

Teď pracujeme i na rekonstrukci toalet pro hendikepované, kde jsme měli také poměrně velké mezery. Tam také věřím, že se to rozhýbe. Nevím, jestli už na Slavii, ale minimálně na ty další domácí zápasy už by se i tohle mělo posunout.

Problematické občerstvení

Hodně se mluví také o občerstvení. Co se dá na teplickém stadionu zlepšit, udělat jinak, aby třeba nedocházely zásoby vody během exponovaných zápasů, jako jsou například duely se Spartou, Slavií, Plzní nebo Baníkem?

Tohle je zrovna výtka, kterou jsem k našemu cateringovému partnerovi, který se tady o kompletní občerstvení Na Stínadlech stará, říkal hned po zápase se Spartou. Protože to mi samotnému nejde moc na mysl, jak je možné, že dojde balená voda, kterou tady můžete mít někde uskladněnou.

Pravidelně se s vedoucím cateringu scházíme před těmi velkými zápasy, bohužel před Spartou se to na více frontách nepovedlo. Teď před Slavií jsme k tomu přistoupili ještě zodpovědněji a řešíme to tak, aby opravdu došlo k takovému posílení, že se tohle nestane. I včetně toho, že by to posílení bylo i v takové podobě, že tu budou nějací externí stánkaři a podobně.

Aby ta kapacita občerstvení byla dostatečná a fanoušci netrpěli Na Stínadlech žízní ani hladem, protože je to jednoznačně špatně a potom to vrhá špatné světlo na celý náš klub, ač my jako klub to samotné občerstvení nezajišťujeme. Všechno to pak fanoušci vnímají jako náš klub a ne jako externí firmu, která se stará o občerstvení.

Samozřejmě se snažíme apelovat, snažíme se jim dávat dostatečné informace o tom, kolik tady těch fanoušků bude, aby se na to dokázali připravit. Věřím tomu, že teď už opravdu nic nepodcení a na Slavii to bude lepší, než to bylo se Spartou. A to výrazně tedy.

Stadion v Teplicích je známý svým specifickým tvarem – řekněme, že z výšky připomíná podkovu. Celkem nedávno vyrostla i menší betonová tribuna, je to pár řad za brankou směrem ke Krušným horám. Teď je na ní budka, policejní pozorovatelna. Když se tribuna stavěla, myslelo se na to, že by někdy třeba také sloužila fanouškům?

Ona fanouškům sloužila. Je tu od samotného prvopočátku Stínadel, byla postavena normálně se stadionem. Tím, že jako jediná není už posledních dvacet let zastřešená, byla v opravdu havarijním stavu. Došlo na ní k nějakým sanacím a pak už jsme tam nevraceli sedačky z jednoho prostého důvodu – protože není krytá, takže jsme ji pro fanoušky nepoužívali.

Betonová tribuna se pro diváky aktuálně nepoužívá | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Podle licenčního manuálu bychom pak správně měli mít druhou obrazovku nebo druhý ukazatel skóre, kdybychom tuto tribunu otevřeli. Naše nynější obrazovka by totiž byla za zády fanoušků. Takže bychom ji museli mít naproti a zabralo by to místo. A samozřejmě je tu také otázka jejího pořízení. Přišlo nám to v tuhle chvíli jako ekonomický nesmysl.

Proto se to udělalo tak, že se tam sedačky nevracely a ta tribuna se dnes v podstatě nevyužívá. Využívá se jenom díky tomu, že je bezbariérová, je tam místo pro hendikepované na ochozu v rohu.

A pak je tam samozřejmě nové monitorovací středisko pro policii, což byl policejní požadavek, protože by z něj měl být výhled na hřiště a tak dále. Původně k tomuhle byla místnost nahoře u novinářské lávky, ale ta byla prostorově nedostatečná, takže se přistoupilo k tomuto řešení.

Účast policistů na stadionech a kolem nich je teď také hodně aktuální a složité téma. Můžete v tom vy jako klub něco podnikat, aby se třeba fanoušci kolikrát necítili jako na nějakém bojišti?

Myslím si, že v tomhle bohužel kluby nemají možnost toho moc ovlivnit. Možná něco jiného je to skrz Ligovou fotbalovou asociaci a pak nějaké jednání s vedením policie. Ale ty jednotlivé kluby, co se týče zápasů, tam už je to podle mě složité ovlivnit.

Před těmi kritickými zápasy máme vždycky porady s policií, ale policie nám tam v podstatě oznámí, jaké to opatření chystá. Myslím si, že nemáme úplně moc možnost mluvit do toho, jaké síly policie nasadí. Na to zase na druhou stranu úplně odborníci nejsme.