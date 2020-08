Posune sezonu koronavirus ve Slavii? Podle Ligové fotbalové asociace start soutěže zatím v ohrožení není

Fotbalová Slavia kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u jednoho z hráčů předčasně ukončila soustředění v Rakousku a vrací se do České republiky. Podle Ligové fotbalové asociace začátek nového ročníku, který odstartuje už příští týden, zatím v ohrožení není, je však potřeba počkat na výsledky šetření Hygienické stanice hlavního města Prahy. Praha 17:44 11. 8. 2020 (Aktualizováno: 17:56 11. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Slavie Praha Ladislav Takács | Zdroj: Profimedia

O nákaze covid-19 u jednoho z hráčů informoval na sociální síti twitter šéf klubu Jaroslav Tvrdík a potvrdily to i internetové stránky červenobílých. Nakažený byl umístěn do karantény.

Izolace čeká po návratu do Prahy i zbytek mistrovského celku minimálně do výsledků dalších testů, kterým by se Slavia měla podrobit ve středu.

Podle serveru iDNES.cz by měl celý tým po návratu zůstat v hotelu v pokojích po jednom. Jak uvedla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová, podle výsledků středečních testů se rozhodne o dalším postupu včetně případného umístění celého týmu do karantény.

„V tuto chvíli je ale předčasné předjímat další vývoj a je třeba počkat na výsledky šetření hygienické stanice a na případná přijatá opatření. Zahájení nového soutěžního ročníku však v tuto chvíli není nijak ohroženo,“ uvedla v prohlášení Ligová fotbalová asociace, která nejvyšší soutěž řídí.