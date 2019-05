‚Obrovská motivace je Liga mistrů.‘ Hráč sezony Souček nevylučuje, že zůstane ve Slavii

Sešívaný dres vyměnil výjimečně za sako a kravatu a v Národním domě na pražských Vinohradech si dokráčel pro významné individuální ocenění. Čtyřiadvacetiletý záložník Tomáš Souček získal se Slavií prestižní double a den po bujarých mistrovských oslavách po derby se Spartou se stal oficiálně nejlepším fotbalistou poslední sezony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Obrovská motivace je Liga mistrů.‘ Hráč sezony Souček nevylučuje ani setrvání ve Slavii

„Co se týče mě osobně, tak já tuhle sezonu beru rozhodně nejvýš. Jsem rád, že můj výkon ocenili i lidé, kteří hlasovali,“ usmíval se po vyhlášení Souček.

I když nastupuje na pozici defenzivního záložníka, se třinácti góly a šesti asistencemi byl Souček v ligové sezoně nejproduktivnějším hráčem Slavie. Vytáhlý středopolař navíc stabilně hraje i v národním týmu, a tak se není čemu divit, že se o něj začínají zajímat kluby ze zahraničí. Slávistickou oporu tak v nejbližších týdnech čeká těžké rozhodování o své budoucnosti.

Hlavní strůjce toho všeho je pan Tvrdík, smekl před slávistickým bossem trenér sešívaných Trpišovský Číst článek

„I pro mě je to hrozně složité, protože vidím výhody tam i výhody jinde. Ve Slavii je obrovská motivace Liga mistrů tím, že jsme krůček od ní. Ale zároveň když přijde silný tým, tak to je zase motivace hrát ve světové špičce,“ říká Souček.

Pro Slavii a její herní systém je Souček naprosto stěžejním hráčem, tím se koneckonců netají ani trenér sešívaných a nejlepší kouč sezony Jindřich Trpišovský.

„Jak jsem ho loni v létě přemlouval, ať nikam neodchází, protože jsem cítil, že to není dobře, tak teď to bude myslím jeho volba. On ví, jak je pro nás důležitý, a já si budu jen přát, aby u nás zůstal, aby čeští fanoušci měli možnost chodit na takové hráče,“ přeje si trenér Trpišovský, aby slávistická opora Tomáš Souček ještě nějaký čas v sešívaném dresu vydržela.