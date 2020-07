Dohromady mají přes 150 startů v reprezentaci, zahráli si v zahraničí a oba se na závěr kariéry vrátili do svých mateřských klubů. V příští sezoně ale ostravský Milan Baroš ani českobudějovický Tomáš Sivok už profesionální fotbal hrát nebudou. A česká nejvyšší soutěž tak přišla o dvě velké osobnosti. Ostrava 21:26 11. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš. | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Věk zastavit bohužel nejde a zdravotní stav po 22 letech, kdy jsem hrál, už není na to pokračovat v profesionálním fotbale,“ říkal Milan Baroš, když oznamoval konec kariéry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová liga přišla odchodem Baroše a Sivoka o dvě osobnosti. ‚Je to ochuzení,‘ říká Ujfaluši

Baroš končí kariéru v osmatřiceti letech. Ostravský odchovanec je druhým nejlepším střelcem v historii národního týmu a jeden ze čtyř českých fotbalistů, kteří vyhráli Ligu mistrů. Šestatřicetiletý stoper Sivok byl reprezentačním kapitánem a na klubové scéně si zahrál v Itálii, Turecku nebo Izraeli.

„Ochuzení to je určitě, protože s příchodem Tomáše šly Budějovice hodně nahoru a Baník udělal pro Baník možná nejvíc, co mohl. Je to ikona, která se u nás bude těžko hledat,“ myslí si bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši, který byl s Barošem a Sivokem v nominaci na mistrovství Evropy v roce 2008.

Návrat po 51 letech. Fotbalové Pardubice porazily Vyšehrad a slaví postup do první ligy Číst článek

Z tehdejšího kádru už profesionální fotbal hrají jen Marek Matějovský v Mladé Boleslavi a Michal Kadlec ve Slovácku. Někteří krajánci se z ciziny do Čech ani nevracejí, příchody velkých jmen totiž často provázejí velká očekávání, která se ne všem podaří naplnit.

„Kdybych byl v té pozici jako trenér a přišel by mi takový hráč, tak na něj budu mít jiné nároky než na kluky, kteří by začínali. Jsou to osobnosti a hráči, kteří byli v nároďáku a hráli ve vynikajících klubech,“ říká bývalý kouč Sparty nebo Slavie František Straka.

Navzdory koncům Baroše a Sivoka ještě někteří dlouholetí reprezentanti v české lize zůstávají. Z těch nejzkušenějších třeba jablonecký Tomáš Hübschman, Jaroslav Drobný z Českých Budějovic nebo ostravský Jan Laštůvka.