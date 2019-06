Můžu tu ukázat potenciál, říká slávista Matoušek o hostování v Jablonci

Na jaře fotbalistům Příbrami Jan Matoušek pomohl zachránit nejvyšší soutěž. Teď má před sebou další výzvu - zahrát si s Jabloncem základní skupinu Evropské ligy. Právě na severu Čech bude aktuálně hostovat z pražské Slavie. Jablonec nad Nisou 20:36 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Matoušek v dresu Slavia v zápase proti Kodani. | Foto: Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe | Zdroj: Reuters

Služby jednadvacetiletého ofenzivního záložníka a také útočníka si už v minulé sezoně pojistila pražská Slavia. Dala mu ale čas fotbalově dozrát. Příbrami, kam zamířil zpět na hostování, pomohl v boji o setrvání mezi domácí elitou. Možná věřil, že mu to definitivně zajistí slavistický dres. Z dalšího hostování, teď v Jablonci, ale není zklamaný.

„Beru to jako posun v kariéře. Do Příbrami jsem šel s tím, že mi to může pomoct. S tím samým jdu i sem do Jablonce. Samozřejmě chci pomoct i Jablonci na co nejvyšší příčky a myslím, že to zvládneme. Mohl jsem si vybrat jít do přípravy se Slavií, nebo začít rovnou tady. Zvolil jsem tuhle variantu, abych si tu rychleji zvykl a bylo to jednodušší,“ prozradil o volbě Jan Matoušek.

Matoušek, který je považovaný za velký talent českého fotbalu, v závěru nadstavby zažil s Příbramí náročný boj o udržení v první lize, další boj o místo v kádru Slavie ale absolvovat nechtěl. Tuší, že prosadit se ve Slavii by pro něj bylo hodně těžké.

„Myslím, že to bude těžké vždycky, zvlášť teď vzhledem k tomu, jaká je tam konkurence, kolik je tam hráčů, bůhví kdo teď ještě přijde. Budou se chtít dostat do Ligy mistrů a budou muset hrát ti nejlepší, takže bych musel prokázat, že mám na ten velký evropský fotbal,“ říká Matoušek.

Jablonec zatím vnímal jako soupeře, teď oblékne jeho dres. Těší se na Evropskou ligu a možnost nejen na ligové, ale i mezinárodní scéně ukázat své kvality. Tím chce přesvědčit Slavii, že si v jejím týmu v blízké budoucnosti šanci zaslouží.

„V sezoně jsem snad nehrál těžší zápas než proti Jablonci. Myslím, že mně i nám všem to bude sedět. Pro hráče, kteří ve Slavii nehrají, je to skvělým tým. Hraje se tu dobrý fotbal o vysoké příčky, šance hrát Evropskou ligu. Myslím, že tu můžu ukázat potenciál a pak třeba zůstat ve Slavii,“ říká mladý fotbalista.

V Jablonci si musí ale zvykat na jinou roli. V Příbrami byla hra Středočechů z velké části postavená na něm. Na severu Čech počítá s větší konkurencí.

„Jsou tu lepší hráči a bude těžší se tu prosadit,“ tuší Jan Matoušek o novém angažmá.