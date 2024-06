Pikantní trenérské angažmá potvrzeno. Kozel mění Liberec za Jablonec, nahradí Látala

Luboš Kozel bude po téměř 17 letech znovu trénovat fotbalisty Jablonce, k nimž se přesouvá po tříletém angažmá u severočeského rivala Liberce. Třiapadesátiletý kouč nahradil odvolaného Radoslava Látala. Jedenáctý tým uplynulé sezony první ligy o tom informoval na webu, délku smlouvy neuvedl. Jablonec 17:11 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Luboš Kozel | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Kozel působil v Liberci od léta 2021, ve všech třech sezonách s mužstvem skončil ve středu tabulky. Noví majitelé na jeho místo po sezoně přivedli dosavadního kouče Pardubic Radoslava Kováče. Kozel se přesouvá do Jablonce i s asistentem Josefem Petříkem a trenérem gólmanů Markem Čechem. Dalším asistentem bude Tomáš Čížek, jenž byl už v realizačním týmu předchozího kouče Látala.

Trenér Látal končí v Jablonci. Vedení fotbalového klubu ho po nepodařené sezoně odvolalo Číst článek

„Jsem rád, že angažmá přišlo a pan (majitel) Pelta mě oslovil. Budu moct pokračovat v tom, co mě baví. Jsem rád, že mi klub vyšel vstříc a přišli se mnou i kolegové, se kterými jsem spolupracoval teď v Liberci,“ řekl Kozel.

Bývalý dlouholetý hráč pražské Slavie dostal v Jablonci poprvé šanci na začátku sezony 2007/08, ve funkci ale vydržel jen čtyři měsíce. „Bylo to moje první prvoligové angažmá, které trvalo de facto jen devět kol. Ta doba byla poměrně krátká, ale věřím, že jsem dneska daleko zkušenější trenér a že nám to s týmem pomůže, abychom uspěli,“ uvedl Kozel.

Devítinásobný reprezentant po prvním angažmá v Jablonci vedl šest a půl roku pražskou Duklu, se kterou postoupil do nejvyšší soutěže. V lize trénoval i Baník Ostrava a působil rovněž u reprezentačních výběrů do 18 a 19 let. V Jablonci bude mít za úkol vrátit tým do vyšších pater tabulky, závěr posledních třech sezon strávili Severočeši ve skupině o záchranu.

„Poslední roky nebyly nejlepší. Věřím v to, že budeme úspěšní a že se pokusíme Jablonec zvednout tam, kde byl nedávné minulosti,“ dodal Kozel.

Jablonec mění trenéra před sezonou potřetí za sebou a je zatím šestým prvoligovým týmem, který půjde do nového ročníku s novou tváří na lavičce. Kromě Liberce a Pardubic mají jiného hlavního trenéra i Sparta, Slovácko a Olomouc.