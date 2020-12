Vše mě bolí, dal jsem do toho, co mi zbylo, říká Rada po obratu Jablonce. Guľu mrzely potrestané detaily

Fotbalisté Jablonce poskočili v lize na druhou příčku tabulky, a to díky velkému obratu v zápase jedenáctého kola. V poločase prohrávali s Plzní 0:2, třemi góly po přestávce ale výsledek otočili. Zatímco domácí mohli slavit, hostům se porážka kousala těžce. Jablonec nad Nisou 8:06 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rada na tréninku Jablonce | Foto: Michal Vele | Zdroj: FK Jablonec

„Je to pro nás hrozné zklamání a ostuda. Vedeme 2:0 v půli a chce to přidat ještě jeden gól, nebo alespoň poctivě bránit. Naopak si necháme dát gól a jako by nás pohltil strach. Pak to tam napadá a je z toho takový šílený výsledek,“ litoval po utkání autor úvodní plzeňské branky Pavel Bucha.

Po úvodním poločase vedla Viktoria o dvě branky. Navíc trefila tyč a o další gól přišla kvůli ofsajdu. „Mužstvo je v úsecích schopné hrát velmi kvalitně, ale bohužel jsou to jen krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme trestáni za každý mikrodetail. Opravdu si ten kalich hořkosti vypíjíme úplně do dna,“ přiznal plzeňský kouč Adrián Guľa.

„Pro mě je teď podstatné, abychom byli na příští zápas lépe připravení a zvládli zápas do vítězství,“ řekl Guľa. Jeho pozice může být ohrožená, o tom ale spekulovat nechtěl.

Naopak pevná je ta patřící jabloneckému kouči Petru Radovi. Týmu prostě věřil. „Upozorňoval jsem hráče, že musí být pozitivní. Každý zápas se dá zvrátit. Cítil jsem na hráčích, že jsou zbytečně zakřiknutí. Před zápasem jsem jim říkal, že si to zkrátka jdeme rozdat s Plzní,“ popsal Rada.

Možná právě jeho ale utkání stálo víc sil než hráče. Až na tribunu bylo slyšet jeho zvolání, že už nemůže.

„Už mě bolí na prsou, na zadku, všude. Dal jsem do toho to, co mi zbylo z mé kariéry,“ dodal Petr Rada. Jeho svěřenci dokázali zvítězit počtvrté v řadě a odměnou jim je aktuálně druhé místo ligové tabulky.