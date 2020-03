Byl pro mě jako bombardér, vzpomíná plzeňský kouč Guľa na dobu, kdy ho jako hráče vedl Rada

Učitel proti svému žákovi. I tak by se dal okomentovat zápas třiadvacátého kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a plzeňskou Viktorií, který skončil výhrou Západočechů 2:1. Domácí k němu vedl trenér Petr Rada, hosty slovenský lodivod Adrián Guľa, který jako hráč v minulosti právě pod Radovým vedením na severu Čech působil. Jablonec 13:22 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Adrián Guľa | Zdroj: Profimedia

„Mrzí mě to z toho důvodu, že jsme hlavně ve druhém poločase hráli velice dobře. Myslím, že bychom si remízu zasloužili, ale na to se nehraje. Prohráli jsme, ale se vztyčenou hlavou. Jdeme do dalšího zápasu, který bude pohárový, ve středu,“ vrátil se k zápasu samotnému jablonecký kouč Petr Rada.

A Rada mohl po zápase také zavzpomínat, a to na hráčské působení svého protějšku Adriána Guľy na severu Čech.

„Myslím, že to byl technický fotbalista. Levák, měl výbornou kopací techniku. Na tyhle hráče se dobře dívá, měl to v krvi. Byl to hráč do kombinace. Jediné, co mu trošku chybělo, je asi tvrdost a důraz, ale jinak to byl myslím hráč, na kterého se dobře dívalo. Dobrý kluk, byl trošku tišší,“ vzpomínal Rada.

Později už se s ním nesetkal. O jeho trenérské kariéře ale měl a stále má dokonalý přehled.

„Sledoval jsem jeho trenérskou kariéru počínaje Žilinou, kde měl úspěchy. Udělal titul, pak se přesunul a byl v Trenčíně. Nakonec zakotvil u jednadvacítky a teď se přesunul do české ligy.“

Na adresu aktuálně plzeňského trenéra našel jen slova chvály. Odmítl ovšem, že by samotný zápas byl soubojem učitele a jeho žáka.

„Takhle bych to nebral. Má zkušenosti, už má nějaký věk. Jdou o něm dobré reference. Myslím, že je to dobrý trenér, který to má postavené na moderních věcech. Plzeň pro něj byla určitě výzva, spekulovalo se o tom dlouho. Má dobré výsledky a čas ukáže, jak se v české lize prosadí. Ale všechny předpoklady nasvědčují, že je kvalitní trenér,“ říkal Rada.

„Těšil jsem se hlavně na to, že uvidím tu konfrontaci. Viděl jsem soupeře hrát na soustředění, je to trošku jiné. Je důležité, abych sbíral informace do budoucnosti,“ vložil se do povídání Guľa, který i prozradil, jestli si právě od Rady něco do své trenérské kariéry vzal.

„Snažím se učit od každého trenéra. Obzvlášť v období, kdy sem pan Rada přišel, byl pro jako mě bombardér, renomovaný trenér s úžasnou hráčskou minulostí. Tak jsem se na něj díval. Naše společné působení bylo krátké, ale já se snažím učit od každého a tak to bylo i s panem Radou,“ řekl Guľa.

A jak hodnotil slovenský kouč vystoupení svého týmu na severu Čech?

„Na tak těžkém terénu se hrál podle mě kvalitní zápas. V první části jsme byli lepší i produktivnější, ale věděli jsme, že soupeř má sílu, což se potvrdilo ve druhé části, když se hned z první akce dostal do kontaktu. Pak to bylo otevřené,“ uzavřel Adrián Guľa ohlédnutí za zápasem Plzně na severu Čech.