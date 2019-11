Jablonci pomohla povedená střídání. ‚Ve druhém poločase neměla Sparta jedinou šanci,‘ říká Rada

Jablonečtí fotbalisté si mohli po zápase užívat závěrečnou děkovačku, protože remíza se Spartou má pro ně s ohledem na průběh zápasu cenu zlata. Naopak záložníkovi letenského týmu Michalu Trávníkovi návrat do Jablonce po jeho ještě nedávném angažmá na severu Čech pořádně zhořkl.

„Bohužel jsme udělali chybu ve vlastním vápně a bylo to 2:1. Pak je to bohužel trochu víc nakoplo,“ říkal po zápase Trávník.

Jablonecký návrat do zápasu nastartoval trenér Petr Rada. Po přestávce poslal na hřiště vedle Martina Doležala další dva útočníky. Jan Matoušek a Jan Chramosta se mu za důvěru odvděčili tím nejlepším možným způsobem - oba se zapsali do střelecké listiny.

„Jsem rád, že střídající hráči dali dva góly. Dostali jsme to na remízu. Myslím, že ve druhém poločase neměla Sparta jedinou šanci, my jsme dominovali,“ pochvaloval si Rada.

Oba jablonečtí hrdinové čekali na svou šanci čekali dlouho. Jan Chramosta v lize příliš nehraje, zato ale září v poháru. Od prvního dotyku s míčem po střídání proti Spartě na něm bylo znát, jak moc chce s nepříznivým výsledkem něco udělat.

„Strhli jsme tým, strhli jsme i lidi. Troufnu si říct, že jsme i sahali po vítězství,“ říkal Chramosta.

Úvodní gól Jablonce ale vstřelil Jan Matoušek. Ten se vrátil na hřiště po měsíční absenci zaviněné zdravotními problémy. „Při rozcvičení jsme si říkali, že to otočíme, a oba jsme pak dali gól. Jen škoda, že nám tam nepadl nějaký třetí, protože šance na to byly,“ řekl Matoušek.

Jenže radost z remízy a gólu pak zkazilo Matouškovi obnovené svalové zranění, kvůli kterému musel chvíli před koncem znovu střídat.

„Píchlo mě ve stejném místě, jako jsem měl to zranění. Nevím, jestli to byla nějaká křeč, nebo se to zase nějak trhlo. To ukáže až vyšetření,“ říká Jan Matoušek, který tak ani netuší, jestli se bude muset omluvit ze startu v dresu reprezentační jedenadvacítky.