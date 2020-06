Trenér Trpišovský: Strašně moc si titulu vážím. Oproti loňskému roku tu je odhadem 70 procent jiných hráčů

Fotbalisté Slavie slaví obhajobu ligového titulu. Na stadionu v Edenu zdolali Plzeň 1:0 a tři kola před koncem nadstavby mají v čele tabulky nedostižný náskok. Trenér Jindřich Trpišovský dovedl Pražany ke druhé mistrovské trofeji v řadě i přesto, že od loňského léta tým prošel výraznou hráčskou obměnou. Praha 14:27 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„Nás toho v sezoně postihlo hrozně moc, těžká zranění, odchody několika hráčů. Když to vezmu i s Hovorkou a Olayinkou, tak jsme de facto přišli o osm nebo devět klíčových hráčů ze základní sestavy. To by myslím zamávalo s jakýmkoliv světovým mužstvem. A proto si titulu strašně moc cením, protože v současném kádru je odhadem 70 procent hráčů, kteří tu loni nebyli,“ popisuje slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Ten si podle svých slov váží letošního titulu víc než toho před rokem. Jednak proto, že sezonu na dlouho přerušil koronavirus, ale taky z toho důvodu, že od loňského léta vybudoval z velké části nový tým. Zatímco loni v Edenu křepčili s fanoušky Souček, Deli, Škoda nebo Král, letos Pražanům pomohli k trofeji třeba Provod se Zimou. Tedy hráči, kteří v tomto ročníku v lize debutovali.

Umění kouče

„Trenér Trpišovský asi dokáže namíchat nějaký lektvar. Umí vytáhnout mladého hráče a postavit ho rovnou do sestavy. Příkladem je Zima, kterého přivedl z Olomouce a on nastoupil a hrál, jako by tam byl už deset let. Je to i o tom, jak si trenér dokáže typologicky vybrat hráče. V tomto případě je vybral správně, takže můžou slavit,“ říká někdejší útočník Slavie Zdeněk Šenkeřík, který není rozhodně jediným, kdo obdivuje Trpišovského čich na hráče.

Společně se Škodou, Hušbauerem nebo Stochem Pražanům odešla výrazná produktivita. Slávisté tak byli nuceni částečně změnit taktiku, začali se více soustředit na defenzivu a výsledkem je pouze 11 inkasovaných branek ve 32 zápasech aktuální ligové sezony.

„Ti hráči, kteří odešli, dělali spoustu bodů. My víme, že teď nejsme v situaci, že bychom dokázali každý zápas dávat dva tři góly a víc. A víme, že je nesmíme dostávat,“ uvědomuje si trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který své svěřence pomalu může začít chystat na další boj o Ligu mistrů.