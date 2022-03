Karviná stále čeká na první domácí výhru. ‚V baráži klidně můžeme vyhrát pět zápasů,‘ věří Zorvan

Fotbalisté Karviné sbírají jeden negativní rekord za druhým. Dvacet zápasů jim trvalo než vybojovali na hřišti Slávie první ligové vítězství v sezoně. Na premiérovou výhru v domácím prostředí ale nadále čekají. Na svém stadionu naplno nebodovali už 9 měsíců. Zaslouženě jim tak patří poslední místo tabulky. Karviná 7:49 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Karviné Lukáš Bartošák a Filip Zorvan | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Karvinští fotbalisté na svém stadionu v posledních zápasech vždy vedli, ale udržet náskok se jim proti Jablonci ani Českým Budějovicím nepodařilo. Z dosavadních dvanácti utkání nemají jedinou výhru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karviná chce odvrátit negativní rekord, více v příspěvku Lukáše Kalety

„Je to hrozná bilance, ale už je načase to zlomit. Musíme příště přidat další gól, abychom hráli o dva a dohrávali to víc v klidu. Ale myslím si, že si to na tréninku sedá, má to větší kvalitu, zvykáme si na sebe a je podle mě otázkou času, kdy se to odrazí na hřišti a bude to za plný počet bodů,“ říká záložník Filip Zorvan.

Hráči Karviné budou chtít udělat maximum proto, aby nenapodobili rekord Dukly Praha z roku 1993. Pražané tehdy nevyhráli na svém hřišti za celou sezónu ani jednou a se ziskem deseti bodů sestoupili do druhé ligy. Jakým způsobem se mohou Slezané podobnému scénáři vyvarovat, nastiňuje trenér Karviné Bohumil Páník.

„Potřebujeme se dostat na dostřel té nadstavbové části, pak už se může stát všechno,“ řekl Páník.

„Doufáme, že se co nejvíc přiblížíme týmům nad námi, což jsou teď Pardubice. Kdo ví, co se pak v baráži může stát, můžeme vyhrát pět zápasů a může to být úplně jiné, ale musíme mít bodový dostřel,“ doplňuje Zorvan.

Slezané v dalším kole nastoupí v Mladé Boleslavi. O týden později je pak čeká domácí duel se Sigmou Olomouc, kde mohou dvanáctizápasovou sérii bez vítězství konečně prolomit.