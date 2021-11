Fotbalisté Karviné se vrací z karantény. ‚Z koronaviru už mám větší respekt,‘ říká trenér Páník

Fotbalisty Karviné před dvěmi týdny poslala nákaza nemocí covid-19 do karantény a přišli tak o dva ligové zápasy. Jak popsal trenér Bohumil Páník, koronavirus ho skolil pořádně. O nemoci teď mluví s pokorou a chystá poslední celek tabulky na nedělní ligový duel se Slováckem. Karviná 11:08 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohumil Pánik. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

„Když tím člověk projde, tak to trochu přehodnotí, má z toho daleko větší respekt a je rád, že to má za sebou,“ řekl Radiožurnálu Bohumil Páník, který onemocněl před třemi týdny. Od pondělí se vrátil s týmem zpátky na hřiště.

Průběh onemocnění koronavirem totiž nebyl u čtyřiašedesátiletého kouče hladký. „Měl jsem štěstí, že mě tady v Karviné spojili s mým doktorem a okamžitě zareagovali. Protože tam chodím už nějaké roky, udělali mi veškerá vyšetření a pustili do mě ten bamlavinimab. Pak jsem už den po dni cítil, že se to lepší. Tam byla ta hrana, která mě vrátila,“ popsal Páník, že medikace bamlavinimabem mu zásadně pomohla a obrátila průběh onemocnění.

Očkovat se předtím nenechal kvůli jistým zdravotním důvodům. Ale mezi hráči byly případy naočkovaných, kteří teď také onemocněli. Karviná tak byla 14 dní v karanténě.

„Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest... onemocněl vlastně celý realizační tým. Celkem nás bylo zhruba přes patnáct,“ vypočítává Páník.

Od pondělí zase začal s mužstvem s přípravou na nedělní zápas. Ti, kteří prošli onemocněním musí začínat pozvolna. „Doufám, že budou v pořádku. Když je člověk čtrnáct dní v izolaci a nemůže pořádně nic dělat, tak to na něm samozřejmě zanechá stopy. Ale zase bych řekl, že jsou to kluci, kteří mají kondiční výdrž. Teď to nesmíme akorát přepálit.“

Když Páník k poslednímu týmu tabulky přišel, hned první zápas musel vynechat. Efekt výměny trenéra tak možná mohl za ten měsíc vyprchat.

„Zase jsem měl čas podívat se na všechny zápasy, co odehráli, a přes video vidět, jak se chovají na hřišti. Hovořím tu s lidmi, kteří u týmu byli a pracují s ním. Jde i povahové vlastnosti,“ věří Bohumil Páník nejen ve zdraví své a svého mužstva, ale také v lepší výkony. V neděli čeká na Karvinou silný tým Slovácka.