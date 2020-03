Fotbalová dohrávka Teplic s Libercem bude bez diváků i novinářů, o zbytku ligy se rozhodne ve středu

Středeční dohrávka 23. kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Libercem se odehraje s maximální účastí 100 osob. Ligová fotbalová asociace reagovala na to, že stát kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal všechny sportovní akce s více než 100 lidmi. O dalším osudu první i druhé ligy se rozhodne ve středu na zasedání Ligového výboru LFA v Praze. Teplice 16:02 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kučera | Zdroj: www.fkteplice.cz

Soutěže od třetí ligy níž včetně domácího poháru MOL Cupu, které organizují Fotbalová asociace ČR a krajské nebo okresní svazy, se budou se konat s účastí nejvýš 100 osob.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, tedy první a druhou ligu, při rozhodování o středeční dohrávce zatím následovala většinu sportovních svazů včetně Fotbalové asociace ČR. Ta rovněž zatím rozhodla o pokračování nižších soutěží včetně mládežnických bez diváků. Do stanoveného počtu 100 lidí spadají všichni na stadionu včetně hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů. Odpovědnost za dodržení vládou určené kvóty bude mít pořádající klub.

Tepličtí na svém webu oznámili, že na zápas s Libercem nebudou vpuštěni ani novináři. „Účastníky utkání budou hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegáti a nejužší organizační zajištění zápasu,“ uvedl klub s tím, že fanoušci dostanou zpět vstupné.

Ve fotbalové lize zbývá po duelu v Teplicích odehrát šest kol základní části a následná pětikolová nadstavba. Soutěž vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

Červenobílí se vyslovili pro přerušení ligy. „Respektuji a podporuji rozhodnutí vlády ČR, správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2.4. stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl,“ uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Viktoria Plzeň pozastavila prodej vstupenek na víkendové utkání na Spartě a následný domácí zápas s Mladou Boleslaví, podobně reagovali například i červenobílí.

„Klub řeší, jak případně zorganizovat zápas s Plzní se 100 lidmi na stadionu. Jako pořadatel zápasu budeme mít hlavní odpovědnost, a proto bychom chtěli mít hlavní slovo při určování počtů lidí. Kvóty by se měly co nejméně dotknout obou hráčských kádrů a realizačních týmů,“ uvedl na twitteru tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „Pokud by se skutečně hrálo v takovém aranžmá, určitě bychom nemohli mít na stadionu zástupce médií. Kromě O2 TV Sport, se kterou jsme počty začali řešit,“ dodal.

FAČR zrušil vyhlášení Fotbalisty roku

FAČR zrušila slavnostní vyhlášení ankety Fotbalista roku 2019, které se mělo v Praze uskutečnit 22. března. Vítězové jednotlivých kategorií budou podle tiskového mluvčího Michala Jurmana oznámeni jiným, skromnějším způsobem.

„Soutěžní utkání, která řídí FAČR a krajské a okresní svazy, proběhnou dle předem domluveného programu. Pořadatelé, tedy domácí klub, ručí za to, že se na soutěžní utkání nedostane více než 100 osob,“ uvedl Jurman v nahrávce pro média.

Program české reprezentace zatím zůstává podle plánu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na konci března odletět do USA, kde v přípravě na letní evropský šampionát odehrají zápasy s Mexikem a Hondurasem.