Fotbalová první liga měla více než dva měsíce nucenou přestávku kvůli pandemii nemoci COVID-19. Teď, když se pořádně rozjíždí, může nastat komplikace. Alespoň pro jeden tým - ten z Karviné, protože v místním Dole Darkov se začala šířit koronavirová nákaza. Karviná 20:23 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrátí se karvinští fotbalisté ve středu podle plánu do akce? | Foto: Luděk Ovesný / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Uvidíme, co bude. Jsou nějaké alternativy, nejhorší případ by byl, kdyby Karvinou a přilehlá města zavřeli. Doufám, že se to nestane,“ řekl Radiožurnálu karvinský trenér Juraj Jarábek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Naskočí karvinští fotbalisté ve středu do ligy? Klub straší šířící se nákaza v Dole Darkov

Jeho tým absolvoval v pondělí odpoledne druhé povinné testy na koronavirus před restartem nejvyšší soutěže. Ty první byly všechny negativní. Proto hráči v pondělí normálně trénovali a čekali na informace od vedení klubu.

„Máme trénink, všechno, řídíme se těmi opatřeními, ale obávám se, že nám to tu nějak zpřísní. Byla tam i nějaká alternativa, že dostaneme výjimku. Uvidíme, musíme počkat,“ přiblížil Jarábek.

Na Karvinsku totiž pondělní rozvolnění nebylo umožněno v takové míře jako na většině území Česka. Ale mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Petr Kopřivík potvrdil slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Jaký bude restart ligy? Týmy čeká náročný program i nové pravidlo, sezona může skončit bez mistra Číst článek

„Hovořil o tom, že je možné si představit výjimku v opatřeních pro prvoligové zápasy. Ale jak to nakonec dopadne, to nevím. Záleží na epidemiologické situaci a na dohodě pořadatelů, jestli jsou schopní ty podmínky splnit,“ podotkl Kopřivík.

Vedení karvinského klubu se v pondělí sešlo na mimořádné poradě a její závěry byly podle mluvčího Adama Januszka pozitivní.

„Čekáme na výjimku od Ligové fotbalové asociace (LFA), která komunikuje s ministerstvem zdravotnictví. Ta výjimka by se týkala počtu 146 lidí, takže ve stejném režimu, jako o víkendu hrály Teplice s Libercem. Připravujeme se na zápas standardně,“ upřesnil Januszka.

Už ve středu čeká Karvinou slezské derby v Opavě, tam smí být až 300 lidí. V neděli pak na prestižní duel se Spartou pak kvůli koronaviru jen necelá polovina 146 lidí.