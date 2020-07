Když jeden hráč zapříčiní, že se nedohraje celá soutěž, tak je něco špatně, zlobí se Dukla

Dvakrát se o to koronavirus pokoušel marně, napotřetí se mu to povedlo. Fotbalová liga se kvůli němu nedohraje. Po karvinském klubu je totiž nově ve dvoutýdenní karanténě ten opavský a dál už soutěž protahovat nejde. To udělalo radost Příbrami, Opavě a Karviné, kterým hrozil sestup. Smutní naopak Dukla, která tím pádem přišla o postup ze druhé ligy.

