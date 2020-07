Dohrát ligu nebo ne? Většina fotbalových klubů má jasno, rozhodne však Ligová asociace

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace bude v úterý řešit případ Karviná. V klubu bojujícím o setrvání v nejvyšší soutěži totiž testy odhalily hned u několika lidí nákazu covid 19, celý tým musel do karantény a víkendové předposlední kolo nadstavbové skupiny o záchranu bylo zatím odloženo.

Většina klubů však toto rozhodnutí nechává na Ligovém výboru a nechce moc situaci komentovat.

„To rozhodnutí by mělo být na ligovém výboru. Zejména v souladu s kluby, kterých se to přímo týká,“ říká mluvčí pražské Sparty Ondřej Kasík.

Stanovisko čtyř klubů se zjistit nepodařilo a jedním z nich je i dotčená Karviná. Zbylé dva týmy bojující o záchranu v nejvyšší domácí soutěži mají jasno.

„Nedovedu si představit, že bych šel za svými hráči a řekl jim, že jedeme do Karviné. Co když řeknou, že nepojedou? To nejde, ta soutěž se nedá dohrát,“ myslí si příbramský prezident Jaroslav Starka. „My jsme pro ukončení skupiny o záchranu,“ má jasno opavský ředitel Jaroslav Rovňan.

Druholigové kluby

Stejný názor mají také ve Vítkovicích. Jinak ale kluby druhé ligy - a hlavně ty stále ještě pomýšlející na přímý postup nebo baráž - nechtějí předčasným ukončením skupiny o záchranu přijít o možnost dostat se o soutěž výš.

„My jsme pro dohrání soutěže. Samozřejmě ta situace je tam hodně složitá,“ říká třeba žižkovský sportovní ředitel Michal Dyml a jeho pardubický kolega dodává:

„Jsem pro to, abychom nedělali unáhlené závěry. Tlačí nás termínovka, ale v první lize se mají dohrát dvě kola a je teprve začátek července,“ nabádá Vít Zavřel.