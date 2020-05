Kluby čeká v úterý hlasování o pokračování fotbalové ligy. Většina by měla být pro

Ještě dvě dohody jsou zapotřebí, aby znovu mohla začít první a také druhá fotbalová liga. Zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA) musí domluvit technické záležitosti s ministerstvem zdravotnictví a kluby také musí pokračování odsouhlasit. Jednat o tom budou v úterý na grémiu. Praha 18:32 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle průzkumu Radiožurnálu bude hlasovat pro obnovení soutěže devět klubů ze šestnácti. Mluvíme o Spartě, Jablonci, Plzni nebo třeba vedoucí Slavii, která ale není jednoznačně pro.

Kluby by měly vyvinout maximální úsilí, aby se vrátily, žádají hlavní sponzoři návrat ligového fotbalu Číst článek

Otázkou totiž zůstává, za jakých podmínek může liga znovu pokračovat. Jestli se dohraje nadstavba, jestli není lepší soutěž kvůli regulérnosti radši uzavřít nebo jak LFA přistoupí k testovaní na koronavirus a případným karanténám. Zde se kluby názorově rozcházejí. A od LFA nemají prý ani potřebné informace.

„My chceme dohrávat ligovou soutěž, nicméně je tam jedno velké 'ale' v tom, že neznámé žádné podmínky a krizové scénáře, které můžou nastat. A ty si myslíme, že by měly být známy dřív, než se o tomhle tématu vůbec začne hlasovat,“ upozorňuje mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

Stanovisko nepokračovat v sezoně pak jako jediný Radiožurnálu oznámil Jaroslav Starka, majitel poslední Příbrami. Šest klubů se nevyjádřilo nebo nechce hlasování komentovat.

Podle plánu by se měla Fortuna rozjet 25. května a pokračovat by měla až do července. A právě o změně termínové listiny budou kluby jednat. Běžně totiž sezona končí 30. června. Celkem chybí dohrát ještě šest kompletních kol plus nadstavbu a baráž o záchranu.

Na úterním ligovém grémiu se také bude volit na další čtyři roky nový předseda LFA, zatím jediným známým kandidátem je současný šéf Dušan Svoboda.