Už jsme se doma ‚váleli‘ dost, těší obránce Slovácka Kadlece návrat k tréninku

Ve své kariéře zažil obránce fotbalového Slovácka Michal Kadlec už hodně, současné situaci se ale nepodobalo nic. Zatímco většinou znají fotbalisté svůj program dlouho dopředu, teď už dva měsíce čekají na případný restart pozastavené sezony. Podle bývalého reprezentačního kapitána nemá vzhledem k překotnému vývoji posledních týdnů smysl moc dopředu přemýšlet o tom, co hráče v blízké budoucnosti čeká. Uherské Hradiště 18:47 7. května 2020

„Když to začalo, tak se to taky nejdřív nevidělo tak černě. Každý den byl jiný, teď se může stát taky cokoliv. Zatím je to tak, že trénujeme. Je to dobré, už jsme se doma 'váleli' dost. Jsme rádi, že trénujeme,“ těší obránce fotbalového Slovácka Michala Kadlece, že čekání na definitivní rozhodnutí o pokračování prvoligové sezony už tráví hráči aspoň společným tréninkem ve skupinkách.

Jistot skutečnosti nemají fotbalisté mnoho. Jednou z nich je, že v případě restartu budou soutěž dohrávat v tempu dvou duelů týdně.

„Času pak moc nezbývá, a to cestujeme dejme tomu jen po Česku. Když jste v zahraničí a cestujete všude možně, tak jste ze sedmi dnů čtyři nebo pět pryč, takže to není jednoduchá z hlediska rodiny,“ upozorňuje Kadlec na nesnáze nahuštěného programu, kdy hráči nemají čas myslet skoro na nic jiného než fotbal.

Fyzické náročnosti se hráč se zkušenostmi z Německa a Turecka ani v pětatřiceti letech tolik neobává.

„Na pozici stopera musíte mít samozřejmě naběháno, ale už to není tak, že musím mít fyzičku, abych létal jako zamlada po lajně nahoru a dolů. Spíš než fyzička je potřeba rychlostní vytrvalost, že uděláte jeden dva sprinty a přijde balon,“ říká Kadlec.

Tyto situace zažívají fotbalisté pořádně jen v zápasech. Pokud se ale liga rozjede, přípravných duelů stihnou týmy před jejich restartem minimum.

„Je nás dvacet, můžeme si udělat i zápas mezi sebou,“ přibližuje Michal Kadlec plán Slovácka, jak co nejrychleji získat herní praxi.

Podobný modelový duel můžou profesionálové absolvovat od příštího týdne, kdy začnou trénovat bez rozdělení na skupiny.