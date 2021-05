Vyrovnaný boj o korunu krále ligových střelců vrcholí, Sparta do něj ‚přihlásila‘ Hložka

Česká Fortuna liga sice už zná svého mistra a jasno začíná být i na druhém konci tabulky, na jiných frontách je stále o co hrát. Kromě kvalifikace do evropských pohárů jsme svědky vyrovnaného boje o korunu krále střelců, na kterou reálně může pomýšlet osm hráčů. Praha 13:41 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek a Ladislav Krejčí | Zdroj: Profimedia

Trio ze Slavie, střelci Sparty a Jablonce či útočník Plzně? Závod za korunou krále střelců v sezóně 2020/2021 slibuje nejnapínavější boj za poslední roky. Osm hráčů v dosavadním průběhu sezony překonalo hranici 11 nastřílených branek a bude se snažit na vysněnou metu dosáhnout. Do konce sezony jim na to zbývají tři ligová kola.

Příležitost pro slávisty

Pražský klub má v tabulce střelců hned tři kandidáty na celkové prvenství. Jan Kuchta, Nicolae Stanciu i Abdallah Sima letos měli výjimečnou gólovou formu, případný úspěch jednoho z nich by byl ale důležitým milníkem i pro celý klub. Žádný hráč Slavie se totiž od založení české ligy v roce 1993 ještě nestal samostatným králem střelců. Milan Škoda se v roce 2017 o tuto poctu musel dělit s Davidem Lafatou a „remízou“ skončil i loňský souboj Petara Musy a Libora Kozáka.

Největším favoritem na titul nejlepšího kanonýra je Jan Kuchta, který střeleckou tabulku vede se 14 brankami. Útočník, který se před sezonou do Slavie vrátil z Liberce, letos zaujal především svým napadáním a zarputilostí, v lednu navíc přidal produktivitu a rázem se stal klíčovým hráčem. Čtyřiadvacetiletý hráč je typickým útočníkem do vápna, kde si dokáže skvěle najít volný prostor a odražené balony. Navíc se může pyšnit i vysokou úspěšností střelby, téměř 32 % jeho pokusů trefí bránu. V jeho neprospěch může hrát fakt, že není exekutorem pokutových kopů.

Nicolae Stanciu s dvanácti góly je úplně jiným typem střelce než Kuchta, jeho specialitou jsou střely z dálky a přímé kopy, a právě i pokutové kopy. „Vůbec se nepereme, je to daný. Každý máme kvalitu úplně jinou, on má standardní situace, já zase něco jiného. Proč by penalty neměl kopat, když je fantastický exekutor,“ sdělil Kuchta na adresu svého kolegy. Stanciu je známý tím, že pálí z každé pozice, je nejčastěji střílejícím hráčem v lize.

Nicolae Stanciu | Zdroj: Reuters

Abdallah Sima má v lize jedenáct branek, kdyby se mu ale vrátila jeho podzimní forma, mohl by sezonu ještě zakončit výrazně lépe. Senegalský křídelník byl jednu dobu k nezastavení, forma mu na jaře ale odpadla a poslední měsíc ho brzdilo zranění. Naposled se trefil v únoru, šanci přidat další góly bude mít díky přívětivému losu proti Karviné, Jablonci a Českým Budějovicím. Otázkou je, jestli mladík nemá plnou hlavu možného přestupu do anglické Premier League, o kterém informovala tamní média.

Hložek zpět ve hře

Narozdíl od Slavie bude Sparta v posledních třech kolech ještě hrát o velmi důležité body, tudíž pro ní individuální ocenění zřejmě budou vedlejší. Střelecká produktivita jde ale ruku v ruce s úspěchy, a tak se Letenští určitě zlobit nebudou, pokud se Adam Hložek a Lukáš Juliš do sítí Mladé Boleslavi, Bohemians či Brna trefí.

Spartě není cena pro nejlepšího střelce ligy cizí, čtrnáctkrát z dvacetisedmi sezón české nejvyšší soutěže měla Sparta v kádru krále kanonýrů. Kvalitu v útoku má i letos. Těžko říct, kolik by už měl gólvých zářezů mladíček Adam Hložek, kdyby byl po celou sezonu zdravý. Velký talent českého fotbalu vinou únavové zlomeniny odehrál pouze 17 zápasů, ve kterých ale dokázal vstřelit 11 branek a 7 vytvořit, díky čemuž je nejproduktivnější hráč v lize. Hložek umí zakončit všemi způsoby, hledá si místo ve vápně nebo míč sám potáhne (má skvělou 70% úspěšnost driblingu). Sebevědomí z něj sálá a Pražané s jeho gólovým příspěvkem do dalších tří kol počítají, jak naznačili povedeným příspěvkem na Twitteru.

Naopak sebevědomí a štěstí v zakončení opustilo Lukáše Juliše, který naposledy oslavil ligovou branku v lednu. Odchovanec Sparty na podzim proměňoval jednu šanci za druhou i v Evropské lize, stejně jako u Hložka se mu ale do cesty postavilo zranění. O motivaci bude mít Juliš postaráno, jelikož jeho tým čeká ještě hodně těžký boj o 2. místo. Stejně jako jeho parťák Hložek má ve statistikách 11 gólů.

Schranz, Doležal a Beauguel

Nejen pražská S mají patent na produktivní hráče, tudíž králem střelců se nakonec může stát i hráč Jablonce či Plzně. Severočeši vidí v Martinu Doležalovi a Ivanu Schranzovi dvě příležitosti, jak navázat na individuální úspěchy Davida Lafaty, který se v jabloneckém dresu stal králem střelců dvakrát. Za Plzeň se to naposledy povedlo Michaelu Krmenčíkovi v roce 2018.

Jablonecký útočník Martin Doležal. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK





Jablonec neprohrál od konce února a dává dost branek. Velký podíl na tom má Ivan Schranz, univerzální slovenský útočník, jehož loňský přestup z Českých Budějovic by se dal označovat za obchod roku. Poctivá práce na hrotu útoku se ke konci sezony vrátila i Martinu Doležalovi, který se v posledních čtyřech zápasech trefil sedmkrát a trochu nečekaně se vrátil do boje o střeleckou korunu. Branek má skvělý hlavičkář na kontě 12, jeho parťák Schranz 13.

"To číslo je pěkné. Lidi se o tom možná baví, možná je to příjemné poslouchat. Ale ta největší motivace je pro mě dostat se v lize co nejvýš, možná udržet to druhé místo," řekl pro Českou televizi Schranz, který v Jablonci zahrává i penalty. Svěřence Petra Rady ale čeká například těžký výjezd do Ďolíčku proti Pardubicím či zápas se Slavií.

Plzeňský Jean-David Beauguel by se mohl stát čtvrtým cizincem, který na metu nejvíce vstřelených gólů za sezonu dosáhne v Česku dosáhne. 192 centimetrů vysoký Francouz je dalším skvělým hlavičkářem a letos si i přes rozpačité výkony Plzně držel gólovou formu, navíc stabilně nepatřil do základní sestavy. Otázka je, jak se bude Beauguelovi dařit pod novým trenérem Bílkem nebo jestli stihne vyřešit zdravotní problémy. V zápase se Spartou totiž kvůli zranění absentoval. Viktorii čekají Pardubice, Baník a Opava.

Nejlepší střelci Fortuna ligy 2020/2021

1. Jan Kuchta (Slavia Praha) - 14 gólů

2. Ivan Schranz (Jablonec) - 13 gólů

3. Martin Doležal (Jablonec), Jean-David Beauguel (Viktoria Plzeň), Nicolae Stanciu (Slavia Praha) - 12 gólů

4. Adam Hložek, Lukáš Juliš (Sparta Praha), Abdallah Sima (Slavia Praha) - 11 gólů