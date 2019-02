Pryč jsou časy, kdy hrával za reprezentaci a strašil obránce v Evropské lize. Útočník Libor Kozák se po méně úspěšných letech a odchodu z italského Livorna snaží fotbalově zmátořit v Liberci. A přestože je velmi brzy na nějaké hodnocení, minimálně v úvodu tohoto angažmá se mu daří. Naposledy přispěl gólem v ligové předehrávce k vítězství Slovanu 2:0 nad Duklou. Liberec 9:26 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Kozák v dresu Liberce. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Pár minut před zápasem sedělo na tribunách v mrazivém počasí tak málo diváků, že tentokrát místní hlasatel sám představil hráče celým jménem a nenechal fanoušky skandovat příjmení fotbalistů. I když takový Libor Kozák se nakonec o dvě hodiny později dočkal ovací z hlediště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tři zápasy, dva góly. Kozákovi se po návratu do Česka daří a zvyká si na nižší teploty

„Rozdíl to samozřejmě je, hlavně tedy co se týká teploty. Dalo se očekávat, že v minus pěti, nebo kolik je, nebude plný stadion,“ usmíval se Kozák po zápase.

Po letech v zahraničí si teď vytáhlý útočník zvyká na domácí ligu. Studený večer na poloprázdném stadionu v Liberci, to může po angažmá v Itálii působit jako tvrdý sešup, jenže Kozák se s českým fotbalem sžívá bez problémů.

V zápase s Duklou byl asi nejvýraznější postavou, a to nejen proto, že se na jaře podruhé gólově prosadil.

Liberec porazil Duklu 2:0 a je šestý. Rozhodli Hybš a Kozák Číst článek

„Měl jsem obrovskou chuť hrát a to byl základ. Chci to na hřišti ukázat. Vždycky, když se daří, tak je člověk opěvován. Samozřejmě je to příjemné, ale není to chvíle, kdy by se mohl člověk nechat unášet a říkat si, jak je dobrý. Určitě bych narazil,“ připomíná obezřetně Libor Kozák v liberecké kabině, kterou ten večer nakonec opustil jako suverénně poslední.

Důvodem je nateklý kotník a dlouhá práce maséra, nikoli přenesení zvyklostí do českého prostředí. I když v Itálii, módní velmoci, se v posledních měsících nesnažil zdokonalovat jen fotbalově.

„Můj šatník se určitě změnil, co jsem vyšel ven. Řekněme, že k tomu mám i větší vztah. Potrpím si na to, ale mám tady velkou konkurenci. Určitě bych se nepovažoval za největšího modemana. Jsou tady i kluci, co to umí vyladit lépe,“ směje se Libor Kozák po vítězství nad Duklou.