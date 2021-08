Nestřílíme branky, jako trenér musím počítat se vším, říká o liberecké mizérii v úvodu ligy trenér Hoftych

Pět zápasů, ale jen jediný bod a jediný gól. To je bilance fotbalistů Liberce, kterým tak patří v ligové tabulce poslední místo. Přitom Severočeši jsou zvyklí na úplně jiné příčky, vždyť ještě na jaře bojovali do závěrečného kola o evropské poháry, ve kterých se v posledních letech pravidelně objevovali. Liberec 16:55 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmar fotbalistů Liberce (v modrém) v zápase s Českými Budějovicemi | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Není tomu ani rok, co se v Liberci radovali po postupu do základní skupiny Evropské ligy. Byla to velká sláva, která dojala nejen útočníka Michaela Rabušice.

„Tohle se nikdy neomrzí. Po skončení zápasu jsem viděl lidi, kteří plakali. Je to bomba,“ říkal tehdy liberecký hráč.

Někteří fanoušci Slovanu asi pláčou i teď, ale z úplně jiných důvodů. „Nevím. Někdy se daří, někdy ne. Ze šesti nebo sedmi šancí musí alespoň jeden gól padnout. Bohužel to zatím nelepí, no,“ složitě hledá důvody libereckého trápení kapitán Jan Mikula.

Ale možná se stačí podívat na letní dění v klubu. Odešly opory Jakub Pešek, Jhon Mosquera, Michal Sadílek a Jakub Jugas. Po devíti letech v německé bundeslize se sice vrátil bývalý reprezentant Theodor Gebre Selassie, ale jména dalších posil by možná stěží dávali dohromady i fanoušci Liberce.

„Nechci se teď bavit o posilách, už jsme toho namluvili hodně,“ nehledal výmluvy na tiskové konferenci po další porážce v Českých Budějovicích trenér Pavel Hoftych. Ale aby se mu brzy nehodily na jednání libereckého klubu o jeho budoucnosti na lavičce Severočechů.

„I já umím počítat body. Teď je po dalším zápase reprezentační pauza. Jak se říká, může dojít k nějakým změnám. Tahle debata v klubu na to téma neprobíhá, ale samozřejmě start do sezony je velmi špatný. Nestřílíme branky. A tak jako trenér musím počítat se vším,“ podotýká Hoftych.

Klíčový může být sobotní zápas proti Zlínu. V předchozích domácích utkáních této ligové sezóny totiž Liberec narazil na účastníky evropských pohárů Slovácko, Spartu a Plzeň. Teď mu los konečně přihrál papírově snazšího soupeře.

Fortuna liga (PLATNÉ K 23. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 5 5 0 0 9:3 15 2. Sparta 5 4 1 0 15:3 13 3. Slavia 4 4 0 0 10:1 12 4. Slovácko 5 3 1 1 5:3 10 5. Ostrava 5 3 0 2 11:8 9 6. Olomouc 4 2 1 1 12:9 7 7. Ml. Boleslav 5 2 1 2 8:6 7 8. Č. Budějovice 5 2 1 2 6:7 7 9. Zlín 5 2 0 3 8:12 6 10. Pardubice 5 1 2 2 9:9 5 11. Jablonec 5 1 2 2 4:7 5 12. Bohemians 1905 5 0 3 2 5:9 3 13. Hr. Králové 5 0 3 2 3:8 3 14. Teplice 5 1 0 4 3:10 3 15. Karviná 5 0 2 3 5:10 2 16. Liberec 5 0 1 4 1:9 1