Má sebevědomí, chválí Rada třígólového Doležala, který táhne Jablonec za druhým místem

Jabloneckého kanonýra vyprovázel při cestě ze hřiště nejen hlasatel na stadionu, ale také potlesk diváků, kteří se dostali na tribuny. A po zápase si vysloužil i pochvalu od trenéra Petra Rady.

„Martin hraje celé jaro dobře. Málokterý útočník odpracuje a vyhraje tolik soubojů. Teď jsem za něj dvakrát rád. Vždycky jsem za každého hráče rád, když mu to tam padá. Hlavně za ten třetí gól, kdy to tam krásně obstřelil. Věřil si na to a je vidět, že má sebevědomí,“ chválil jabloneckého útočníka Rada.

Díky hattricku se Martin Doležal dotáhl na nejlepší kanonýry nejvyšší soutěže. Dal už dvanáct branek. Jediná trefa mu schází na vedoucí duo Jan Kuchta – Ivan Schranz. O koruně určené pro krále střelců ale prý zatím neuvažuje.

„Určitě ne, nad tím jsem nepřemýšlel. Ten zápas se mi podařil, ale že jsem se tam nějak dotáhl, za to jsem samozřejmě rád, ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Teď se nám daří týmově,“ usmíval se po zápase Doležal.

Jablonec si díky výhře nad Teplicemi pojistil druhou příčku tabulky o šest bodů před Spartou, která má ovšem dva zápasy k dobru.

„Teď si to nějak sedlo, ale samozřejmě musíme pracovat dál a doufám, že bychom druhé místo mohli uhrát,“ říkal Doležal.

Úvod sezony se mu přitom střelecky nevydařil. Teď naopak září – jedenatřicetiletý útočník se totiž trefil ve čtvrtém kole v řadě.

„Je to zásluha celého týmu. První gól byla nacvičená standardka, u druhého gólu jsme to výborně vykombinovali a třetího jsme presovali Marečka, vystihl jsem přihrávku a pak jsem se už jen snažil obstřelit gólmana,“ ohlédl se Martin Doležal za svým úspěšným gólovým večerem.

F:L (PLATNÉ K 8. 5. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 24 6 0 80:17 78 2. Jablonec 31 20 5 6 57:31 65 3. Sparta 29 18 5 6 63:35 59 4. Slovácko 30 16 5 9 52:32 53 5. Plzeň 29 15 6 8 49:35 51 6. Liberec 30 14 8 8 42:26 50 7. Pardubice 30 13 7 10 37:39 46 8. Ostrava 30 12 9 9 42:28 45 9. Bohemians 1905 30 9 12 9 34:31 39 10. Olomouc 30 9 12 9 36:34 39 11. Č. Budějovice 30 8 11 11 30:42 35 12. Karviná 30 8 10 12 33:45 34 13. Ml. Boleslav 30 7 9 14 36:46 30 14. Zlín 30 8 6 16 27:43 30 15. Teplice 31 6 8 17 30:62 26 16. Brno 30 4 10 16 25:46 22 17. Příbram 30 4 8 18 20:59 20 18. Opava 30 3 7 20 19:61 16