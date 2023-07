Převzal roli kouče a dovedl Slovácko k výhře 4:1. ,Seběhlo se to rychle,‘ říká Svědíkův asistent Baránek

Podařený vstup do nové prvoligové sezony za sebou mají fotbalisté Slovácka. V úvodním kole doma porazili České Budějovice 4:1. Podařilo se jim to i přes absenci jinak klíčové postavy - kvůli zdravotním problémům na utkání chyběl trenér Martin Svědík a mužstvo tak vedli jeho asistenti. Uherské Hradiště 6:28 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slovácka se radují z domácí výhry nad Českými Budějovicemi | Foto: Dalibor Glück, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, kdy padlo rozhodnutí lékaře, že trenér Svědík teď o víkendu bude muset zůstat doma. Bral jsem to tak, jak to bylo. Byli jsme v telefonickém kontaktu,“ přibližoval Jan Baránek, běžně asistent trenéra fotbalového Slovácka Martina Svědíka, který při absenci šéfa lavičky převzal roli hlavního kouče.

S nemocným Svědíkem komunikoval Baránek i během utkání, ve kterém Slovácko nakonec porazilo České Budějovice jednoznačně 4:1 a vítězně tak vstoupilo do nového ročníku Fortuna ligy.

„O poločase jsme spolu měli asi minutový rozhovor, kdy jsme si jen ujasnili nějaké věci, které jsme viděli my z lavičky a on z televize. Jenom jsme to probrali. Tím, že to bylo 2:0, šlo většinou o konverzaci v pozitivním duchu,“ těšilo Baránka.

Záložník Milan Petržela připomněl, že pro hráče Slovácka nešlo o úplnou novinku, trenér Svědík v minulosti několikrát nemohl na lavičku kvůli disciplinárním trestům.

„Byl často na tribuně za karty, takže už jsme na to nějak zvyklí. Ale teď je to samozřejmě ze zdravotních důvodů, takže je nám to líto, ale hned po zápase jsme mu volali na kameru a pokřik jsme si užili i s ním. Před utkáním jsme s ním měli video, jsme s ním pořád nějak v kontaktu,“ popsal Petržela.

Co přesně Svědíka trápí, nechtějí zástupci Slovácka komentovat. Klub zveřejnil pouze to, že kouč bere antibiotika a zatím není jasné, jak dlouho bude chybět.

„Nějakou představu máme, ale blíž se o tom budeme bavit zkraje týdne. Takže teď vůbec nemáme žádné informace,“ stručně doplnil Baránek, který si tak ve třiceti letech poprvé vyzkoušel to, jaké je vést jako hlavní trenér prvoligové mužstvo.

„Neberu to jako nějakou premiéru. Seběhlo se to rychle, trenér tady byl celou přípravu, teď tu shodou okolností nebyl. Ano, zastoupil jsem ho, ale myslím si, že je to pořád jeho práce a já jsem těm klukům jen předával to, co by jim předával on,“ tvrdil Baránek.

Ve druhém kole nastoupí Slovácko v sobotu na hřišti Baníku Ostrava. Jestli u toho bude i trenér Svědík, bude možná jasné až krátce před utkáním.