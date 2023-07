Jsem za tu zkušenost rád, říká po konci v Portugalsku brankář Trmal. O místo zabojuje v Mladé Boleslavi

„V první řadě to byla super zkušenost. Vyzkoušel jsem si jak to chodí jinde než v Česku. Ty cíle byly samozřejmě jiné, takže to nevyšlo podle představ. Takový je ale fotbal. Hrál jsem v dobrém týmu proti kvalitním hráčům. To jsou zkušenosti k nezaplacení,“ snaží se najít pozitiva na tříletém zahraničním působení pro Radiožurnál Sport Matouš Trmal.

Fotbalové základy získával v rodném Sokolu Tasovice a ve Znojmě. Později podepsal profesionální smlouvu se Slováckem. Po příchodu do Portugalska se přesvědčil, že ne všechno slíbené musí být pravda. Hlavně v případě zápasového vytížení a jeho pozice v týmu.

„Na začátku mi bylo řečeno něco, co nebyla pravda, takže jsem musel hned bojovat o místo. Byl jsem hozený do vody. Tým přivedl ještě jednoho gólmana, takže jsme od začátku bojovali o místo. Bohužel začal chytat on, ale když jsem hrál, měl jsem z toho dobrý pocit. Bohužel to nestačilo.“

Perspektivní brankář Matouš Trmal se zkušenostmi z české a portugalské ligy podepsal novou tříletou smlouvu v FK Mladá Boleslav s předpokládaným trváním do konce června 2026.

Teď může porovnávat v čem byl největší rozdíl mezi působením na domácí ligové scéně a právě na Pyrenejském poloostrově.

„Byla tam daleko větší konkurence, lepší podmínky i hráči. Naučilo mě to vnímat fotbal zase úplně jinak. Musím říct, že jsem se toho naučil strašně moc. Když jsem nehrál, tak jsem byl aspoň pořád v tréninku s kvalitními hráči, i když zápas nic nenahradí. Nechci říct, že jsem si to tam užil, ale mělo to tam něco do sebe. Jsem za to rád, i když to dopadlo, jak to dopadlo.“

Přímo v Portugalsku pak měl možnost poznat, jak velkou osobností je pro tamní fanoušky Cristiano Ronaldo. „Třetí rok jsem žil na Madeiře, kde se narodil. Tam kam člověk šel, tak všechno byla Ronalda. Na každém rohu jsem potkával lidi v jeho dresech. Je to pro ně modla,“ říká Matouš Trmal.

Portugalsko už je v jeho případě minulostí. O post brankářské jedničky ve středočeském klubu bude soupeřit s Janem Šedou a Petrem Mikulcem.