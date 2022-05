Fotbalovou nadstavbu o umístění vyhrála Boleslav, sedmou příčku získala po odvetné remíze s Olomoucí

Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v odvetném finále ligové nadstavbové skupiny o umístění s Olomoucí 2:2 a v součtu s úvodní týden starou výhrou 2:1 obsadili sedmé místo. Středočeši získali bonus milion korun a v příští sezoně budou v domácím poháru nasazeni do 3. kola. Mladá Boleslav 20:01 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Tomáše Ladry s Radimem Breitem | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Olomouc dvakrát vedla zásluhou Ondřeje Zmrzlého a Mojmíra Chytila, ale za domácí pokaždé odpověděl Ewerton, který navíc za stavu 0:1 neproměnil pokutový kop.

„Nechtěli jsme o to dneska přijít, abychom neskončili osmí. Dvojzápas jsme chtěli dotáhnout do vítězného konce. Přistoupili jsme k tomu s veškerou vážností, za přístup hráčů jsem rád,“ řekl na tiskové konferenci trenér domácích Pavel Hoftych.

„Bylo to velmi kvalitní utkání z obou stran. Kvalitou utkání jsme eliminovali řeči, že tyto zápasy nejsou zajímavé a není o co hrát. Nastavení obou týmů bylo velmi vysoké. Oba chtěly na cílovou sedmičku dosáhnout,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Debut v nejvyšší soutěži si v brance Hanáků odbyl osmnáctiletý Stoppen. „O startu jsem se dozvěděl dva dny před zápasem. Nervozita byla trochu dneska ráno i ze začátku zápasu, ale s každou minutou ubývala a na konci to už bylo v pohodě,“ prohlásil olomoucký odchovanec.

Ve čtvrté minutě ránu domácího záložníka Stránského zpoza vápna zastavilo břevno. Na druhé straně skončila na horní tyči Zmrzlého hlavička.

V 19. minutě se hosté prosadili. Chytil se obtočil kolem bránícího Šimka a našel Zmrzlého, jenž pohotově zakončil. Záložník Sigmy dal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Po více než půlhodině hry Matějovského střelu z přímého kopu zastavil rukou Breite a rozhodčí Orel nařídil pokutový kop. K němu se postavil Ewerton, jenže přestřelil.

Před přestávkou už domácí srovnali. Ladra přiťukl míč Ewertonovi. Brazilec si hledal ideální pozici na střelu, kterou nakonec Jemelka nešťastně usměrnil do protipohybu Stoppena. Jedenáctým zásahem v ligovém ročníku se osamostatnil v pozici nejlepšího střelce svého týmu.

Remízu zajistil Ewerton

Po změně stran Douděra z vápna po teči jednoho z olomouckých hráčů těsně minul. Olomouc potřebovala po základní hrací době zvítězit alespoň o gól, aby dotáhla zápas do prodloužení, ale Jemelka na zadní tyči hlavičkoval nad. Na opačné straně zamířil z úhlu mimo tři tyče Ladra.

V 72. minutě Chytil po otočce na hranici vápna přesnou ranou k tyči vrátil Sigmě vedení. Pět minut před koncem Ewerton parádní nechytatelnou ranou před šestnáctkou do horního růžku srovnal.

„Ukázala se individuální kvalita Ewertona, který to nádherně už poněkolikáté v sezoně trefil. To bude jediná výrazná výtka k týmu, nikdo proti němu nevystoupil. Uklidil to parádně,“ konstatoval Jílek.

Vzápětí střídající Skalák mohl dokonat obrat, jenže Stoppen vyrazil míč na roh. Středočeši doma v lize neporazili Sigmu pošesté za sebou.

„Závěr soutěže se blížil našim představám, i když pořád je tam prostor pro zlepšení. V konečném účtování osmé místo odpovídá nárokům a možnostem našeho současného kádru. Nepřeceňoval bych ho, ani nepodceňoval. Osmá příčka je zasloužená a reálná,“ uvedl Jílek.