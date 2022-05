„Byla to důležitá výhra, protože mi pořád přijde mi, že jsme něčím svázaní nebo že máme nějaký problém se uvolnit. Nevím, žádný tlak tu už není. Jako trenér nevím, co v klucích je a co jim říct, aby se nebáli,“ uznal trenér vítězů Tomáš Galásek, že výkon Baníku nebyl optimální a hodně upracovaný. V poločase tak sáhnul ke třem střídáním.

Byla by ostuda, kdyby Baník ani jednou ze čtyř pokusů neporazil Hradec, usmíval se trenér Koubek

Nakonec až ve čtvrtém vzájemném utkání v sezoně tak Baník soupeře z Hradce Králové porazil, a to hlavně díky dvěma gólům útočníka Ladislava Almásiho.

Mladý kanonýr se díky dvěma zásahům dotáhl v tabulce střelců ligy na druhého plzeňského Jeana-Davida Beauguela, který má stejně jako on na svém kontě 16 gólů. Vedoucí Václav Jurečka ze Slovácka zvládl vstřelit ještě o jednu branku víc.

„Byl to už čtvrtý zápas s Hradcem a všichni víme, že brání velmi dobře. Hrají ve se třemi stoperu vzadu a špatně se to překonává. Dobře kombinují, hrají tvrdě. Doteď se nám s nimi nedařilo, ale konečně jsme je porazili. Gól ve druhém poločase nás uklidnil a potom už jsme hráli celkem dobře,“ popisoval Almási.

„Taky by byla ostuda, kdyby Baník Ostrava ani jednou ze čtyř pokusů neporazil Hradec Králové. Blahopřeju Baníku. Je to samozřejmě silné mužstvo a bylo vidět, že jak hráči, tak trenér Galásek touží alespoň jeden skalp nám odříznout. Vzpírali jsme se, ale Baník byl údernější,“ dodal s úsměvem trenér hradeckého nováčka Miroslav Koubek.