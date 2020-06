‚Snažili jsme se všechno udělat jinak.‘ Slavia se poučila a podruhé v Ostravě body neztratila

Fotbalisté Slavie vyhráli v sobotu v úvodním kole nadstavbové části Fortuna ligy na stadionu Baníku Ostrava 3:1. Pražané vedli o dva góly už po prvním poločase, ale v 90. minutě inkasovali, a trenér i hráči si tak vzpomněli na deset dní starou remízu 2:2 na stejném hřišti. Ostrava 9:37 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávisté se radují z gólu proti Baníku. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě to bylo nepříjemné v kontextu minulého utkání, kdy padly v nastavení taky dvě branky. Na druhou stranu jsme rádi, že jsme si tím prošli. Je to zase skvělá zkušenost pro hráče, že jsme dokázali vyřešit ten brejk a dát třetí gól, ale kdybych si měl vybrat, tak bych to znovu neprožíval,“ svěřoval se trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že by se raději podobně vypjatým koncovkám vyhnul.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Snažili jsme se všechno udělat jinak.‘ Slavia se poučila a podruhé v Ostravě neztratila

Zatrnulo i kapitánovi mužstva Janu Bořilovi, který předtím hlavou vstřelil druhý gól Pražanů.

„Jak dali gól na 2:1, tak jsem se bál, protože mají výborné hlavičkáře. A pak přišel Milan Baroš a Tomáš Smola, takže měli výborné a zkušené hráče a nakopávali to, takže jsem se bál, ale pak to Oscar krásně přihrál Petarovi a bylo hotovo,“ oddechl si Bořil po brejkové spolupráci přihrávajícího Dorleyho a střelce Musy.

Slavia se snažila z předchozí ostravské ztráty poučit.

Slavia přehrála Baník 3:1 a přiblížila se k obhajobě titulu. Od Plzně ji dělí devět bodů Číst článek

„Snažili jsme se celkově udělat všechno jinak. Chtěli jsme se soustředit na hru. abychom byli koncentrovaní na výkon a aby hra měla plynulejší spád. Myslím, že celkově to byl dobrý zápas, čtyři góly, šance na obou stranách, Baník měl dvě velké šance, my asi čtyři další. Proti minulému zápasu to bylo zajímavé, bylo to hodně nahoru dolů, minulý zápas byl spíš o boji,“ říkal Trpišovský.

Už ve středu může Slavia obhájit mistrovský titul. Přivítá totiž Plzeň a v případě vítězství může začít slavit.

„Víme, že když to ve středu zvládneme, tak je to poslední zápas a budeme mít titul. Dáme do toho všechno. Víme, že už budeme mít podporu v zádech, že přijde pár tisíc nahecovaných fanoušků na stadion, tak doufám, že to zvládneme a oslavíme,“ věří slávistický kapitán Bořil, že Slavia už ve středu obhájí titul.