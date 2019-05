Mladá Boleslav smazala proti Zlínu ztrátu z úvodního zápasu a zahraje si o evropské poháry

O účast ve druhém předkole Evropské ligy si zahrají fotbalisté Mladé Boleslavi. Přestože Středočeši prohráli ve Zlíně 1:3, v domácí odvetě finále skupiny o Evropu vyhráli díky třem gólům ve druhém poločase 3:0. Mladá Boleslav 20:13 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínský brankář Matej Rakovan v souboji s útočníkem Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Domácí mohli jít do vedení hned v úvodu, to by ale Muris Mešanović musel lépe střílet po povedeném průniku středem zlínské obrany. Další velkou šanci měl Mešanović ve 23. minutě, brankáře Mateje Rakovana ale ani tentokrát nepřekonal.

Mladá Boleslav byla i nadále o něco aktivnějším mužstvem na trávníku, další velké šance už ale do přestávky nepříliš zaplněný stadion neviděl. Až v 52. minutě fauloval zlínský Petr Buchta ve vápně Mešanoviće a domácí kopali penaltu. K ní se postavil nejlepší střelec ligy Nikolaj Komličenko a s přehledem poslal svůj tým do vedení.

O dvanáct minut později poslal Marek Matějovský do šance Tomáš Přikryla, ten ale ještě hledal Komličenka, který na míč nedosáhl. V 77. minutě se ale domácí zasloužené druhé branky dočkali, když se střela Jakuba Fulneka po rohovém kopu odrazila k Přikrylovi, který si míč pohotově zpracoval a bodlem překonal Rakovana.

Zaskočení hosté se pak snažili vypracovat si tlak a ještě utkání zvrátit, jenže místo toho přišla 89. minuta a v ní špatná rozehrávka Rakovana, po níž se dostal do šance Tomáš Ladra a gólem na 3:0 zpečetil postup Mladé Boleslavi do zápasu o účast v Evropské lize. V něm se utká s pátým týmem skupiny o titul, tedy Baníkem Ostrava, nebo Libercem.

Nadstavba první fotbalové ligy - odvetné utkání finále skupiny o Evropu:

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 3:0 (0:0)

Branky: 52. Komličenko z pen., 77. Přikryl, 89. Ladra. Rozhodčí: Houdek - Caletka, Novák. ŽK: Buchta, Bačo (oba Zlín). První zápas: 1:3, postoupila Mladá Boleslav.