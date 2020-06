Láká mě titul získat co nejdřív, říká Trpišovský. Případný triumf by Slavia znovu slavila po derby

Mistrovské oslavy nezažil pražský Eden poprvé, ale loni to bylo o to pikantnější, že slávisté přebírali pohár po derby se Spartou. Po závěrečném hvizdu začali sprintovat fanoušci na hřiště a letenští fotbalisté ze hřiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Láká mě titul získat co nejdřív, máme to ve svých rukách, říká Trpišovský před nadstavbou

„Byla to euforie, protože jsme vyhráli nad Spartou a dokončili jsme poslední cíl naší pohádky letošní sezony. Z fanoušků jsem strach neměl, to mohli mít spíš jiní,“ vtipkoval tehdy slávistický lídr Tomáš Souček.

Také letos čeká červenobílé na závěr nadstavby derby se Spartou, takže pokud svou cestu za 20. titulem navzdory jarnímu klopýtání dotáhnou, pohár dostanou zase po něm.

„Máme všechno ve svých rukách. Co bude v posledním kole, uvidíme,“ říká kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Láká mě titul získat co nejdřív, když zvládneme dva zápasy vítězně, tak je to po dvou kolech,“ dodává Trpišovský.

‚Jak je možné akceptovat takové chování na stadionu?‘ Beauguel v Olomouci čelil rasistickým urážkám Číst článek

Ano, sešívaní, kteří jdou do závěru sezony s šestibodvým náskokem, si můžou titul matematicky zajistit už v největším šlágru nadstavbové části - domácím souboji s druhou Plzní, který se hraje příští úterý. Jenže Západočeši mají skvělou formu, z deseti jarních zápasů jich devět vyhráli.

„Teď jsme úspěšní, vyhráváme a chceme v tom pokračovat a ještě se porvat o první místo,“ vyhlašuje plzeňský záložník Tomáš Hořava.

V prvním nadstavbovém kole navíc jede Slavia znovu do Ostravy, kde se jí dlouhodobě nedaří a kde ve středu přišla o vítězství v samém závěru zápasu.

Ať už titul získá Slavia, nebo Plzeň (nikdo jiný už šanci nemá), jasno by mělo být nejpozději 8. července. Pokud tedy do ligy nezasáhne vyšší, například koronavirová, moc.

Rozpis zápasů skupiny o titul: 1. kolo:

Sobota 20. června: 17.30 Sparta - Liberec, 20.00 Ostrava - Slavia.

Neděle 21. června: 19:00 Plzeň - Jablonec. 2. kolo:

Úterý 23. června: 20.00 Sparta - Ostrava.

Středa 24. června: 17.30 Jablonec - Liberec, 20.00 Slavia - Plzeň. 3. kolo:

Sobota 27. června: 20.00 Liberec - Ostrava.

Neděle 28. června: 16.30 Plzeň - Sparta, 19.00 Slavia - Jablonec. 4. kolo:

Neděle 5. července: 17.00 Liberec - Slavia, Ostrava - Plzeň, Sparta - Jablonec. 5. kolo:

Středa 8. července: 18.00 Slavia - Sparta, Plzeň - Liberec, Jablonec - Ostrava.