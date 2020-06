Přistoupili k tomu velmi dobře, chválil Kotal sparťany po sedmé výhře v řadě i uhlídání Malinského

Zápasy Sparty a Liberce provázejí často ostřejší souboje, kontroverzní momenty a dost velká porce nervozity, a zřejmě by bylo i divné, kdyby to bylo před finálovým zápasem poháru jiné.

„Trochu jsme se tam poškorpili, ale to k tomu patří. Sparta s námi letos dvakrát prohrála a bylo jasné, že bude maximálně koncentrovaná, je teď ve výborné formě,“ pousmál se kouč Slovanu Pavel Hoftych, který už za jasného vývoje raději stáhl ze hřiště Tomáše Malinského potrestaného žlutou kartou.

Právě Malinský byl klíčovou postavou minulých duelů proti Spartě, dal už proti ní celkem šest gólů, ale také třeba vyprovokoval některé její fanoušky po sporné penaltě na podzim v Liberci.

Na Letné se tak na rychlého záložníka na hřišti, ale i v hledišti připravovali. A tentokrát Malinský proti Spartě další gól nepřidal.

„Jestliže máte jako soupeře takhle rychlého hráče, tak se vždycky snažíte hráčům poradit, jak proti nim hrát. Nebudu to samozřejmě prozrazovat. Bylo to pro nás vstup do finálové skupiny a myslím, že kluci k tomu přistoupili velmi dobře a podali zodpovědný výkon,“ těšil se sparťanský trenér Václav Kotal ze sedmé výhry v soutěžním zápase v řadě.

„Únava už tam je, ale každé vítězství ji sráží trochu dolů, takže nálada v kabině je teď velmi dobrá,“ říkal Kotal, který příště povede letenské mužstvo v úterý doma proti Baníku.