Slavia bude přebírat mistrovský pohár před zraky největších rivalů. ‚Je to čest,‘ říká Souček

Ligový titul už sice fotbalisté Slavie oslavili minulý týden na hřišti Ostravy. Pohár pro mistra ale převezmou až v neděli odpoledne po derby proti Spartě. Duel posledního kola ligové nadstavby tak bude mít speciální náboj. Praha 10:55 26. května 2019

„Šampioni, šampioni,“ ozývalo se z kabiny fotbalové Slavie hned dvakrát během posledního týdne. Nejprve si Pražané zajistili 19. ligový titul v klubové historii a pak ještě přidali triumf v domácím poháru. Při ligovém derby proti Spartě tak v Edenu budou u hřiště vystavené dvě trofeje.

„Myslím, že byla hodně velká motivace, aby při nástupu v Edenu byly dva poháry. Věříme, že sezonu završíme výborným výkonem a výborným výsledkem proti Spartě, protože je to pořád derby a to musíme vyhrát,“ říká asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

„Samozřejmě jsem rád, že to bude přímo se Spartou, protože nic nevypustíme. Ten zápas bude mít obrovský náboj. Pro nás slávisty je to čest, že zvedneme pohár před sparťany,“ těší se záložník Slavie Tomáš Souček.

Zatímco domácí budou v posledním kole ligové nadstavby oslavovat se svými fanoušky hned dva triumfy najednou, hosté budou jen přihlížet. Sparta od roku 2014 nevyhrála ligu ani pohár.

„Příjemné to nebude, ale taková je bohužel realita a nedá se s tím nic dělat,“ tvrdí smířeně brankář Sparty Milan Heča. Ten měl stejně jako jeho spoluhráči týden na to, aby se psychicky připravil na slávistické oslavy.

Spartě tak nezbývá než se pokusit domácím pokazit oslavy alespoň výsledkově.

„Nic jiného nám nezbývá. Uděláme maximum pro to, abychom na Slavii zvítězili a aspoň tímhle způsobem odčinili to, co jsme nesplnili v poháru,“ plánuje obránce Sparta Lukáš Štětina.

Ligové derby pražských S, po kterém domácí Slavia převezme mistrovský pohár, začne v Edenu v 15.00. Celé utkání budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.