Fotbalovou ligu čekají poslední tři kola, ale to mluvíme pouze o základní části. Tuhle sezonu se totiž premiérově bude hrát nadstavba. Po posledním kole se liga rozdělí do tří skupin, dosud získané body všem zůstanou. Praha 14:26 8. dubna 2019

Nejlepší šestice týmů se utká o titul, prostřední čtyři mají šanci získat jednu volnou vstupenku do Evropské ligy a nejhorší šestici čeká boj o záchranu.

Poslední tři kola a co dál? Fotbalovou ligu čeká poprvé v historii nadstavba

„Potřebujeme toho nasbírat co nejvíc a dostat se co nejvýš, abychom začínali první zápasy doma a byli co nejblíž záchraně. Úkol je jasný, nechceme do baráže, chceme být zachránění,“ vysvětluje příbramský trenér Roman Nádvorník výhodu domácích zápasů, kterých budou hrát více ty lépe postavené celky.

Kdo skončí na posledním 16. místě, sestupuje. 14. a 15. tým čeká baráž s celky z druhé ligy. Zatímco o záchranu i titul se bude hrát pět kol, prostřední skupinu čeká jakýsi miniturnaj. Kdo ho vyhraje, dostane šanci si zahrát jeden zápas o postup do předkol Evropské ligy.

Paradoxně tak ze 7. místa může vést cesta do Evropy, zatímco šestý tým tabulky nezíská nic. Momentálně je sedmá Olomouc, ale ta se brání úvahám kalkulovat v závěru ligy s výsledky.

„Za mě pokud by byla jistota, že pak už vydržíme v meziskupině, tak určitě nepřijde žádná spekulace ve smyslu, že budeme hrát o sedmé místo,“ říká olomoucký trenér Václav Jílek „Myslím, že teď nikdo nepočítá, jestli je lepší skončit šestý nebo sedmý,“ dodává útočník Šimon Falta.

A stejně tak se na to dívají i týmy z horní části tabulky.

„Je stoprocentní, že o tom přemýšlíme a chceme tam zůstat a hrát poháry,“ tvrdí jablonecký Lukáš Kratochvíl.

„Uděláme pro tu šestku všechno. Čekají nás ještě tři zápasy, z toho dva těžké venku a derby doma, takže uvidíme. Čeká nás hodně práce, ale věříme si,“ říká ostravský Nemanja Kuzmanović.

Nejlepší šestici se říká skupina o titul, ale zatím to vypadá na boj maximálně tří týmů. Vždyť Slavia vede soutěž o sedm bodů před Plzní a ta má zároveň podobně velký náskok na Spartu.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 8. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Ml. Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians 1905 27 6 9 12 25:35 27 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla Praha 27 5 4 18 22:54 19