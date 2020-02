„Bojujte za Spartu,“ volali příznivci Sparty po utkání v Olomouci. Jejich tým prohrál, nový sparťanský trenér Václav Kotal mu ale nedostatek bojovnosti nevyčítal.

Sparta je po porážce v Olomouci na jaře stále bez bodu, nový kouč Kotal ale chválil nasazení

„Co se týče nasazení, nedá se klukům nic vytknout. To je pro nás podstatné. Po čtyřech porážkách nálada nebyla dobrá. Chtěli jsme tu za každou cenu bodovat, bohužel se nám to nepovedlo,“ říkal Kotal, který proti Olomouci vedl svůj tým poprvé od nástupu do funkce. Jak sám řekl, už s něčím podobným nepočítal.

„Bohužel se situace vyvinula tak, že jsem byl vedením Sparty požádán. Vzhledem k tomu, že jsem tam hrál a několikrát trénoval, tak jsem to odmítnout nemohl,“ řekl Kotal.

Pomoci zvednout Spartu měla podle Kotala i inspirace u Dortmundu. „Nechci to ani říkat. Během přípravy jsem ukazoval zápas Dortmundu a říkal jsem: ‚Hoši, góly ze standardních situací padají v situacích, kdy necháte míč propadnout.‘ Bohužel jsme to stejně odnesli,“ narážel Kotal na vítězný olomoucký gól, který vstřelil Mojmír Chytil právě po rohovém kopu.

Do budoucnosti se nový sparťanský kouč nedívá a chce postupovat po krocích. „Žádné představy nemám. Hodnotím hru, jaká je, protože každé utkání je jiné. Tady to bylo o tom, že obě mužstva chtěla hrát, čili tam byl prostor. O to víc mě mrzí, že jsme to nedokázali využít,“ litoval několika zahozených šancí Kotal.

Napravit nepříznivý vstup do jarní části sezony může Sparta v sobotu v souboji se Zlínem. V neděli 8. března pak pojede do Edenu, kde ji čeká derby proti Slavii.