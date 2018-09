Řadím to ještě výš než derby, říká o zápase se Slavií plzeňský kanonýr Krmenčík

Ligovým střelcům vládnul v minulé sezóně a nejlepší je zatím i v té nové. V sobotu čeká fotbalového útočníka Michaela Krmenčíka další výzva: pomoct vedoucí Plzni vyhrát šlágr nejvyšší soutěže na stadionu druhé Slavie. Praha 15:03 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík po vstřelení třetího gólu v zápase proti Mladé Boleslavi | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Bude to svátek fotbalu. Větší zápas už v české lize nemůžete mít, řadím to ještě výš než derby, takže se na ten zápas moc těším a doufám, že to bude slast pro oči,“ říká před ligovým šlágrem Michael Krmenčík.

Slávisté pochopitelně doufají, že na té slasti pro oči nebude mít Krmenčík velkou zásluhu. Ideálně žádnou.

„Víme o něm, ale to vědí i ostatní tým a dostávají od něj góly. Kluci si musí dát pozor, aby zamezily centrům ze strany. Když jim nedáte tolik možností, aby si ho centrující hráči mohli vybrat, tak ani Krmenčík nebude tak vidět,“ nabízí svůj recept slávistická legenda a bývalý hráč Liverpoolu nebo Bordeaux Vladimír Šmicer.

Právě od Bordeuax měl Michael Krmenčík v tomhle týdnu nabídku na přestup, ale plzeňští funkcionáři ji stejně jako několik předchozích zamítli s tím, že minimálně do zimy svého kanonýra nikam nepustí. Podle Šmicera by ho to mohlo ovlivnit.

„Nevím, jak moc si přál do Bordeaux odejít. Pro mě by to bylo velké zklamání, ale nevím, jak to cítí on. Jestli si od začátku v hlavě nastavil, že bude hrát v Plzni, tak to pro něj ani žádné zklamání být nemusí a bude plně koncentrovaný na utkání. Ale jestli chtěl odejít, tak to v hlavě být může, protože to pro něj byla velká životní šance a člověk nikdy neví, kolik takových šancí bude,“ myslí si Šmicer.

Prezident Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička si myslí, že plzeňští šéfové neponechali nic náhodě, s Krmenčíkem hodně mluvili, možná přislíbili i svolení k odchodu za půl roku nebo za rok a třeba zmiňovali i Ligu mistrů, kterou si bude moct pětadvacetiletý útočník zahrát poprvé v kariéře.

„Kdyby to hráč zjistil přes manažera, že má skvělou nabídku za hromadu peněz a že ho klub nechce pustit, tak by to bylo špatné. Myslím, že tomu se předchází a že to v Plzni umí. A k tomu i třeba i nějaké další důsledky jako úprava smlouvy nebo nějaká verbální dohoda,“ říká Lička.

Jestli i po dalším zamítnutém přestupu bude Michael Krmenčík zářit tak jako v předchozích duelech této sezóny, se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu, případně z online přenosu na iROZHLAS.cz. Výkop utkání je naplánován na 19.00.