Kolik fanoušků bude na fotbale? Na některé stadiony nebude moct 2500 lidí ani od pondělí

Až 2500 lidí bude smět od pondělí na fotbalové stadiony. Ale ne na všechny. Aby kluby vyhověly novému vládnímu opatření, potřebují stavebně oddělené sektory a do každého z nich můžou pustit maximálně 500 fanoušků. Zaplnit ho navíc můžou jen z jedné čtvrtiny. Praha 18:35 13. června 2020

Prázdný stadion v Uherském Hradišti. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Jedním ze stadionů, kam se ani od pondělí 2500 fanoušků nepodívá, je například vršovický Ďolíček, kde jsou doma fotbalisté Bohemians a kde minulé zápasy fanoušci sledovali i přes zeď ze štaflí. Jednotlivé sektory totiž musí mít vlastní vstup i záchody a to je na tomhle vršovickém stadionu problém.

„Máme dvě možnosti - využít hlavní tribunu, nebo tribunu domácích, kde je kapacita taková, že podmínkám vyhovíme,“ říká technický ředitel klubu Milan Boubín.

Pokud by to tak bylo, do Ďolíčku by se i přes zmiňované uvolnění bezpečnostních opatření dostala jen tisícovka fanoušků.

Kromě problémů s tím, kolik fanoušků vlastně na stadiony pustí, řeší i to, kteří fanoušci budou na stadion moct. Třeba Slavia má 12 tisíc permanentkářů a daleko víc než 2500 jich mají také Sparta nebo Plzeň.

„Přednost mají členové Klubu Slavia, následně se budeme bavit také o tom, jakou účast měli fanoušci na zápasech,“ říká mluvčí Slavie Michal Býček.

Podrobnější informace chtějí kluby zveřejnit po víkendu. O tom, jak se k nové situaci postaví, totiž budou v jednotlivých klubech obvykle jednat v pondělí. Některé také chtějí počkat, jestli od vedení ligy dostanou nějaký manuál.

To se týká i Příbrami, která má jako jediná průměrnou domácí návštěvnost pod 2500 fanoušků, a tak by se nabízelo, že na stadion pustí i hostující příznivce. Tamní šéf Jaroslav Starka si tím ale není jistý.

„S fanoušky hostů to bude složitější, ale uvidíme. Po neděli se o tom budeme radit,“ říká Starka.

Zvýšené kapacity pro diváky se ještě nebudou týkat nedělního posledního kola základní části, na jeho zápasy stále platí maximální počet 500 lidí.