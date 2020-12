Páté místo fotbalistů Pardubic po podzimu? ‚Úplné překvapení to není, hráči mají vize‘ říká trenér Krejčí

Podzimní část fotbalové ligy je minulostí. Jedno z největších překvapení je nováček z Pardubic. Tým pro svůj premiérový ročník v nejvyšší soutěži neposílil, nemá svůj vlastní domácí stadion a byl pasovaný na jednoho z outsiderů. Opak je ale pravdou – po podzimu jsou Východočeši na pátém místě, prezentují se aktivní nebezpečnou hrou a svádí vyrovnané souboje i s nejlepšími celky ligy. Pardubice 12:55 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Pardubic s fanoušky dobré tabulkové umístění na stadionu zatím slavit nemohou. Po podzimní části sezony by ale byl důvod k radosti. Archivní foto | Zdroj: Profimedia

Málokdo by hledal v týmu Pardubic mužstvo, které by se mělo pohybovat v první polovině ligové tabulky. Tým bez vlastního domácího stadionu, navíc nováček, který je v lize po dlouhých 51 letech.

„Všichni nás brali, že jsme mančaft, který to má nejtěžší, protože nemáme domácí prostředí. Pro každého jsme byli outsiderem. Někdy to je ale výhoda, že nás soupeř podcení a nám se pak hraje lépe, když nemáme co ztratit. Poprali jsme se s tím velice dobře,“ říká pro Radiožurnál sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel.

Po postupu do první ligy majitel klubu Vladimír Pitter v nadsázce řekl, že by rád do deseti let hrál evropské poháry. Asi těžko si představil to, že jeho tým bude po podzimu mít stejně bodů, jako aktuálně pohárová Olomouc.

Trenér pardubických fotbalistů Jiří Krejčí ale tak překvapený z dobrých výsledků svého týmu není. „Pro mě to úplně překvapení není. Znám hráče, vím, jaké mají vize a srdce. Troufnu si říct, že naše postavení tomu odpovídá.“

Překvapivý podzim

Slova o tom, že pardubický tým svou kvalitu má a může být konkurenceschopný i v nejvyšší soutěži, potvrzuje i útočník Michal Petráň. „Nikdo to nečekal. Trenér nám ale říká, že kvalitu máme, a my to jen potvrzujeme. Doufám, že příští rok navážeme a tento rok a že se nám bude dařit stejně.“

Pardubičtí minulý ročník druhé ligy zvládli suverénně, ale přece jen nejvyšší soutěž je něco úplně jiného.

„Věřili jsme, že má tým sílu a sehranost se projeví. Cítili jsme od hráčů chuť dokázat, že na ligu mají. To, že se budeme pohybovat na pátém místě, je pro nás milé překvapení. Máme z toho velkou radost,“ líčí s podzimem spokojený sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel.

F:L (PLATNÉ K 27. 12. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 13 11 2 0 36:4 35 2. Jablonec 14 9 2 3 26:15 29 3. Sparta 13 9 1 3 29:18 28 4. Olomouc 14 5 7 2 20:15 22 5. Pardubice 14 6 4 4 15:15 22 6. Slovácko 13 6 3 4 23:15 21 7. Ostrava 12 6 3 3 18:10 21 8. Liberec 13 6 3 4 20:15 21 9. Plzeň 14 6 2 6 28:21 20 10. Karviná 14 5 5 4 14:18 20 11. Zlín 13 5 1 7 15:17 16 12. Teplice 14 5 1 8 16:28 16 13. Č. Budějovice 13 3 6 4 17:22 15 14. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14 15. Ml. Boleslav 14 2 3 9 16:28 9 16. Brno 14 2 3 9 12:27 9 17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6