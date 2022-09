Plavšić po příchodu do Baníku: Pod Vrbou jsem hrál svůj nejlepší fotbal, ve Slavii jsem snad neskončil

Na poslední chvíli získal fotbalový Baník Ostrava před koncem přestupního termínu zajímavé posily. Brazilce Cadua a Srba Srdjana Plavšiće. A právě příchod Plavšiće ze Slavie Praha na hostování by mohl Baníku hodně pomoct, ale výhodné by mohlo být angažmá pro obě strany. Ostrava 10:09 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srdjan Plavšić | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Je tu cítit, že Baník je obrovský klub s historií. Věděl jsem to o něm i dřív, takže když mi zavolal trenér Pavel Vrba, nic jiného jsem neřešil a chtěl jsem jít sem,“ říkal po prvním zápase proti Pardubicím Srdjan Plavšić.

Jeho předností je driblink, úniky po levém křídle a centry do pokutového území. To také při výhře 3:0 předvedl. Po dramatickém a pikantním přestupu ze Sparty do Slavie ale tolik příležitostí nedostával a když už, tak třeba na pozici levého obránce.

„Myslím, že to nevyšlo podle mých představ. Nehrál jsem tolik, kolik bych chtěl a proto jsem chtěl najít klub, kde budu pravidelně hrát. Doufám, že jsem ve Slavii ještě neskončil,“ myslí ještě po konci hostování na návrat do Prahy a zabojování o místo.

Teď se ale soustředí na působení v Baníku, i když ještě předtím bylo ve hře i angažmá v Turecku.

„Čekám s přítelkyní dítě, tak jsem nechtěl cestovat někam daleko. Když zavolal trenér Vrba, bylo to jasné,“ říká šestadvacetiletý křídelník.

Srdjan Plavšić | “Moc jsem se těšil na zápas, měl jsem velkou chuť do hry. Jsem tu, abych Baníku pomohl, získali jsme tři body, takže spokojenost. Hrálo se mi dobře. Věřím, že půjdeme v tabulce nahoru.” pic.twitter.com/PdEVQ0R8VZ — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) September 11, 2022

Právě osoba Pavla Vrby, který před návratem do Baníku trénoval ve Spartě, hrála v Plavšičově příchodu zásadní roli.

„Znám ho ze Sparty, vím, co ode mě čeká. Už víckrát jsem říkal, že pod Vrbou jsem hrál svůj nejlepší fotbal. Mám rád trenéry, kteří chtějí hrát ofenzivně a chtějí dávat hodně gólů. Pro mě je to skvělý trenér,“ říká Plavšić.

Srdjan Plavšić hrával před příchodem do Sparty za Crvenou Zvezdu Bělehrad a mezi opory„ Baníku už dlouho patří fanoušek bělehradského klubu Nemanja Kuzmanovič.

„Kuzma je můj velký kamarád, vídali jsme se, když přijel do Prahy. O Baníku mi také říkal hodně skvělých věcí, že je tu skvělá parta, že když přijdu, neudělám chybu.“

Plavšić tedy přišel do Baníku a hned si připsal výhru a dobrý výkon, teď ho ale čeká v sobotu duel na Letné proti Spartě, odkud neodešel v dobrém. Bude tedy na Letné horší hrát v dresu Slavie nebo Baníku?

„To uvidíme. Pro mě to bude skvělá atmosféra, už jsem tam se Slavií hrál, vím, co mě čeká, a jsem na to připravený,“ doplnil Plavšić.