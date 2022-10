Plzeňský útočník Jan Kliment dal už ve 20. minutě vítězný gól a Baník vedl o dvě branky. Baník pak sice po hodině hry zásluhou forvarda Ladislava Almásiho trefy snížil na 1:2, další branku ale Ostravané nepřidali, i když příležitostí na vyrovnání měli hodně.

‚Všichni víme, o co hrajeme.' Plzeň se po pohárovém kolapsu nesložila a zvládla přepnout na ligu

„Nevím, jestli tu bylo mužstvo, které mělo tolik gólových šancí. Ráz dal zápasu začátek utkání,“ mluvil taky o úvodu zápasu trenér Pavel Hapal, který zažil ve třetím zápase na lavičce Baníku první porážku.

Jeho protějšek Michal Bílek byl rád, že jeho svěřenci dokázali odčinit středeční vyřazení z domácího poháru.

„Je to nesmírně důležité. I po každém zápase v Lize mistrů jsme následné utkání v lize zvládli. Síla kolektivu tu je, všichni víme, o co hrajeme – o ty nejvyšší příčky a o to, abychom zabojovali o evropské poháry i příští rok. Jsem rád, že hráči k tomu přistupují dobře,“ říkal Bílek.

Západočeši navíc protáhli sérii ligové neporazitelnosti už na 34 zápasů. Naposledy ztratili všechny před rokem na hřišti Slavie.

„Když máte dlouhou sérii bez porážek, znamená to, že budete v tabulce hodně vysoko. Těší nás to, i když to moc neřešíme,“ dodal plzeňský kouč.

Týden po porážce na hřišti třetiligového Hlučína čeká ve středu fotbalisty Plzně další pohárové utkání. Tentokrát ale v té nejprestižnější evropské klubové soutěži. Západočeši se představí v Lize mistrů na San Siru proti Interu Milán.

„Je velmi fyzicky náročné hrát ve středu, v sobotu, ve středu a v neděli, ale také mentálně. Je jiné hrát Ligu mistrů a potom hrát pohár,“ řekl plzeňský záložník Erik Jirka, že přizpůsobit se za sedm dnů třem typům soutěže není úplně jednoduché.

Zatímco z českého poháru Viktoria vypadla už před osmifinále a postup do stejné fáze Ligy mistrů je spíš utopický, k obhajobě titulu má po zhruba třetině sezony nakročeno dobře. Po nedělním derby pražských S se sice Západočechům zmenší sedmibodový náskok v čele tabulky, oproti Slavii i Spartě budou mít ale opět jedno utkání k dobru.