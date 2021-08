Baník doma udolal Pardubice, rozhodl De Azevedo. Jablonec překvapivě padl v Teplicích

Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy porazili Pardubice 3:1 a v nejvyšší soutěži vyhráli potřetí za sebou. Vítězný gól dal v 73. minutě střídající Brazilec Dyjan De Azevedo. První body v sezoně mají Teplice, které si doma poradily 1:0 s Jabloncem. Slovácko uštědřilo Hradci Králové premiérovou porážku v sezoně, vítězství 1:0 udrželo i v deseti po vyloučení střelce branky Daniela Marečka. Praha 18:34 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Filip Čihák z Pardubic a Yira Collins Sor z Ostravy | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Ostrava měla podle očekávání aktivní nástup, ale první pohrozili hosté zásluhou Černého, který po centru Cadua na zadní tyč hlavičkoval do boční sítě. Baník se pak tlačil do ofenzivy, podnikl několik nebezpečných akcí po křídlech a minimálně jedna volala po gólu. Kuzmanovič se ve 27. minutě s trochou štěstí na levé straně zbavil beka, odcentroval do vápna a Potočného pohotovu hlavičku k tyči vytáhl brankář Markovič.

Skvělý moment si Markovič pět minut před přestávkou málem zbytečně pokazil. To když se mu pod nohami zamotal zbloudilý balon z pole a scházelo málo, aby Almási jeho chybu potrestal gólem, na poslední chvíli ale pardubický brankář pohromu zažehnal.

Do druhé půle vstoupili s větší snahou hosté a první minuty se hrály na ostravské polovině. Jako by však Baník chtěl soupeře vytáhnout z obranné ulity. Stačil pak jeden brejk do otevřené obrany, Almási na pravé straně ustál těžký souboj s obráncem a po jeho přihrávce Tetour z první prostřelil Markoviče.

Povzbuzený Baník měl další příležitosti. Obzvláště Sor, který šel po Almásiho kolmici sám na bránu, ale Markovič jej vychytal. Z následného rohu se však dostaly Pardubice do kontru, který po pár odrazech míče nakonec zdárně zakončil Kostka.

Hosté si ale gólu dlouho neužili. Za několik desítek sekund totiž Ostrava opět udeřila: Kuzmanovič posadil nádherný balon na hlavu De Azeveda, který se zblízka snad ani nemohl mýlit.

Ostrava nepolevovala v aktivitě a nedala soupeři mnoho prostoru. V 78. minutě ale po nedůrazu v jejím vlastním vápně se málem Pardubičtí opět dostali k vyrovnání, zaváhání Baníku však nevyužili.

A tak přišla souhra dvou střídajících Ostravanů a po Granečného balonu za obranu vstřelil lobem třetí gól Klíma, pro kterého to byla první ligová trefa za Ostravu. Mohly být i dvě, ale v nastavení vysoký útočník hlavou trefil jen břevno.

4. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FK Pardubice 3:1 (0:0)

Branky: 54. Tetour, 73. De Azevedo, 85. Klíma - 72. Kostka. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Kaloč - Chytil, Čihák, Čelůstka. Diváci: 5723.

1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 51. Mareček. Rozhodčí: Batík - Hájek, Ratajová - Pechanec (video). ŽK: Petržela, Svědík (trenér) - Vlkanova, Urma, Vašulín. ČK: 60. Mareček, 75. Svědík (trenér, oba Slovácko). Diváci: 3657.

FK Teplice - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 10. Krunert. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). ŽK: Moulis, Laňka, Čtvrtečka - Zelený, Kubista, Surzyn. Diváci: 2225.

Fortuna liga (PLATNÉ K 15. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 4 3 1 0 11:3 10 2. Ostrava 4 3 0 1 11:4 9 3. Slavia 3 3 0 0 6:1 9 4. Plzeň 3 3 0 0 6:3 9 5. Slovácko 4 3 0 1 4:2 9 6. Zlín 4 2 0 2 7:8 6 7. Olomouc 3 1 1 1 8:8 4 8. Ml. Boleslav 4 1 1 2 5:5 4 9. Č. Budějovice 4 1 1 2 5:7 4 10. Jablonec 4 1 1 2 3:6 4 11. Bohemians 1905 4 0 3 1 5:6 3 12. Hr. Králové 4 0 3 1 3:4 3 13. Teplice 4 1 0 3 2:7 3 14. Pardubice 4 0 2 2 6:9 2 15. Karviná 4 0 2 2 5:8 2 16. Liberec 3 0 1 2 1:7 1