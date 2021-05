Hruškův návrat do brány skončil fiaskem, Plzeň remizovala s Příbramí 3:3

Fotbalisté Plzně ve 31. kole první ligy doma nečekaně jen remizovali 3:3 s předposlední Příbramí. Viktoria po minulém debaklu 1:5 na hřišti mistrovské Slavie znovu ztratila body a nevyužila šanci minimálně do neděle poskočit na čtvrté místo tabulky. Středočeši venku neprohráli počtvrté za sebou a ztrácejí pět bodů na první nesestupovou příčku, kterou drží Teplice. Plzeň 21:05 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Viktorie Plzeň Aleš Hruška | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Pro Příbram jde letos na jaře už o druhou divokou remízu s favoritem, v únoru dokázala vstřelit tři branky i mistrovské Slavii. Stejně jako proti Pražanům měl zápas s Plzní dramatický průběh a bod dokázali Středočeši získat až gólem ze závěru utkání.

Střídání stráží ve fotbalové lize. Sestupuje Opava, po čtyřech letech se naopak vrací Hradec Králové Číst článek

„Je jen obrovská škoda, že když se nám podaří dát Plzni tři góly, nakonec to není za tři body. Ale my jsme pokorní a určitě si vážíme i tohoto jednoho bodu. Pevně věřím, že byl zasloužený po tom průběhu a našem výkonu,“ chválil příbramský kouč Jozef Valachovič.

Viktoria musela otáčet

Domácí ve 14. minutě nabídli soupeři nečekaný vedoucí gól, kdy volný Pilík hlavou překonal navrátilce Hrušku. Plzeňský brankář nahradil zraněného Jindřicha Staňka a v lize nastoupil poprvé od lednového utkání v Příbrami. Viktoria ve 23. minutě inkasovala podruhé, Martin Nový napřáhl z velké dálky a umístěnou střelou překvapil Hrušku.

Plzeňští se z nečekaného vývoje dlouho vzpamatovávali. Až v páté minutě nastavení prvního poločasu po rohu propadl míč k Beauguelovi a ten po zaváhání příbramské obrany snížil. Parádní obrat dokonali Západočeši v druhém poločase. V 71. minutě dorážel na brankové čáře tečovanou hlavičku Jakub Brabec a v nastaveném čase z podobné pozice ukončil své střelecké trápení Zdeněk Ondrášek, Viktoria tak vedla 3:2.

Hrušku překvapil Zorvan

Těsně před koncem se ale Příbram dostala k poslednímu útoku Viktorii zmrazil Filip Zorvan, když zpoza vápna přehodil nejistého Hrušku, jemuž zápas proti bývalému týmu příliš nevyšel.

„Nezkušené mužstvo si může vybrat takovou chvíli, ale ne tak zkušení frajeři jako jsou u nás. Je to třeba uhrát úplně jiným stylem a způsobem,“ řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na on-line tiskové konferenci.

"Je to na hlubší analýzu i s Matúšem (trenérem brankářů Kozáčikem). Rozhodně je třeba to otevřít, protože inkasovat tři góly z prakticky čtyř střel je extrém,“ upozornil Guľa. „Na druhé straně pomoc mužstva při první situaci byla také žalostná, absolutně žádná. Pro mě je problém, že se to opakuje,“ dodal slovenský kouč.

Česká fotbalová liga - 31. kolo:

Zlín - Opava 1:1 (0:1), Brno - Mladá Boleslav 2:3 (0:2), Plzeň - Příbram 3:3 (1:2), Bohemians 1905 - Liberec 3:0 (0:0).