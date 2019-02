Nepřijeli betonovat, ocenil soupeře Vrba. Podle Trpišovského by Slavii nepomohl ani Harry Kane

„Myslím, že jsme od začátku věděli, co chceme hrát a šli jsme za tím. Všichni jsme měli v hlavách, že ten zápas vyhrajeme a že tady vítězí hlavně mentalita,“ vystihl utkání autor prvního plzeňského gólu Tomáš Chorý.

Viktoria opět dokázala, že na velké zápasy v domácím prostředí se umí připravit skoro dokonale. A Slavia se na hřišti povětšinou v ofenzivě marně hledala.

„Plzeň hrála dobře, my jsme hráli špatně. Nevím, čím to je, asi jsme byli nervózní. Chtěli jsme asi až moc, a proto se nám směrem dopředu nic nedařilo,“ říkal obránce sešívaných Jan Bořil.

„Kdyby tam jako hrotový hráč byl v prvním poločase třeba Harry Kane, tak by nám to bylo houby platné,“ navázal na svého svěřence trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň tak opět zvládla důležitý souboj výborně takticky, její kouč Pavel Vrba ale zmínil jinou věc.

Fotbalisté Plzně zdolali 2:0 vedoucí Slavii a zdramatizovali tak bitvu o titul Číst článek

„Obě dvě mužstva byla dobře připravena, my jsme se pouze ve finální fázi dostávali do vyloženějších šancí. Myslím, že i z toho důvodu, že sem Slavia nepřijela jen betonovat, jak se to často stává, ale přijel sem hrát fotbal. V tomto momentě je samozřejmě víc prostoru v útočné fázi a to nám asi trošku pomohlo,“ řekl Vrba.

Plzeň díky vítězství stáhla náskok Slavie a ztrácí teď tři body. Zbytek se sezóny tak i s premiérovou nadstavbou a skupinou o titul momentálně slibuje zajímavé drama.

„A je to jedna z velkých bitev v té dlouhé válce,“ říká trenér Jindřich Trpišovský, který i přes neúspěch v Plzni stále se Slavií vede ligu a má zatím nejvýhodnější pozici pro boj o titul.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 18. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 21 17 1 3 50:18 52 2. Plzeň 21 15 4 2 32:16 49 3. Ostrava 21 11 5 5 28:17 38 4. Jablonec 21 11 4 6 42:21 37 5. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 6. Zlín 21 9 3 9 27:26 30 7. Liberec 21 7 7 7 22:19 28 8. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 9. Ml. Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 10. Opava 21 7 4 10 29:33 25 11. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 12. Příbram 21 6 5 10 27:49 23 13. Olomouc 21 6 4 11 19:34 22 14. Bohemians 1905 21 4 7 10 18:29 19 15. Karviná 21 4 4 13 25:40 16 16. Dukla Praha 20 4 4 12 16:35 16