Ukončení dlouhé série a nejlepší odpověď na debakl z derby. ‚Pořád jsme ve hře,‘ těší Pavelku

V hostující kabině na plzeňském stadionu po zápase probíhaly bouřlivé oslavy. Sparťané slavili vítězství nad vedoucím týmem ligy, udržení naděje na boj o titul, ale také ukončení jedenáctiletého čekání na výhru z Plzně.

Podle autora rozhodující branky Davida Pavelky ale hosté zas tak na minulost nehleděli.

„Samozřejmě jsme si to někde přečetli, hodně se o tom mluvilo, ale spíš než historie nás zajímá tahle sezona. Byl to pro nás strašně důležitý zápas, protože kdybychom ho nezvládli, tak už by to pro nás bylo strašně složité,“ říkal po zápase Pavelka.

„Neříkám, že teď to složité nebude, ale pořád jsme ve hře. Upínali jsme se spíš k přítomnosti, protože minulost už nezměníme,“ dodal Pavelka.

Z Pavelkovy trefy měl pochopitelnou radost i Brian Priske. Osm trenérů Sparty totiž před ním ve Štruncových sadech neuspělo. Přidá ale za to dánský kouč něco takzvané do klubové kasy?

„O tom jsem nepřemýšlel, i protože jsme před dvěma týdny prohráli derby a teď nás čekají další těžké zápasy. Samozřejmě vždycky slovně ocením své hráče, když předvedou dobrý výkon, což se jim tentokrát podařilo. Jinak budu čekat na konec sezony, jak skončí, teď to ještě na nějaké dárky není,“ krotil nadšení Priske.

Prázdná pokladna určitě zůstane v plzeňské kabině. Domácí totiž ztratili sérii 35 zápasů bez ligové porážky, kterou táhli od loňského října.

„Jsem strašně zklamaný, protože jsme hráli doma, věřili jsme, že Spartu svalíme. Bohužel se to nepovedlo, po roce jsme prohráli. Tohle všechno nás mrzí, nebyli jsme moc zvyklí prohrávat,“ smutnil po prohře 0:1 obránce Viktorie Milan Havel.

Plzeň i přesto zůstala v ligovém ročníku v čele tabulky, na rozdíl jediného bodu se na ni ale může dotáhnout Slavia, která v přímém přenosu Radiožurnálu Sport přivítá v neděli v 18.00 ostravský Baník. Sparta je dál třetí, na vedoucí Plzeň ztrácí devět bodů.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 11. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 14 11 2 1 29:9 35 2. Slavia 14 10 1 3 44:13 31 3. Sparta 14 7 5 2 25:15 26 4. Hr. Králové 14 7 2 5 18:15 23 5. Bohemians 1905 15 6 4 5 26:25 22 6. Olomouc 15 6 3 6 22:16 21 7. Brno 14 6 2 6 25:27 20 8. Liberec 14 5 3 6 18:19 18 9. Č. Budějovice 15 5 3 7 17:29 18 10. Ostrava 14 4 5 5 21:20 17 11. Ml. Boleslav 14 4 4 6 21:23 16 12. Jablonec 15 4 4 7 21:25 16 13. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16 14. Teplice 14 4 4 6 21:31 16 15. Zlín 15 2 6 7 15:26 12 16. Pardubice 14 3 0 11 12:37 9