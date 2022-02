Zimní přestupové období skončilo. Slavia řešila odchod opor, Sparta navzdory marodce zúžila kádr

Česká fotbalová liga letos zažívá nejzajímavější boj o titul za poslední roky. Slavii, Plzeň a Spartu totiž na čele tabulky dělí minimální rozdíly. Jako každý rok ho může ovlivnit i zimní přestupové období, které v tuzemsku skončilo 22. února. Jak k němu tři nejlepší české kluby přistoupily? Praha 15:37 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický křídelník Yira Sor | Zdroj: Profimedia

„Trenér je spokojený s kádrem, který máme. Skutečně to od něj zaznívá, to není tak, že bychom mu nechtěli přivést hráče, my jsme na něj tlačili, jestli nechce doplnit kádr, ale není to tak,“ řekl na začátku jarní části ligy generální ředitel Sparty František Čupr v diskuzním pořadu Tiki Taka.

To jsou slova, na která fanoušci Sparty na sociálních sítích nereagovali s nadšením, a spokojení nejsou ani po skončení přestupového období. Jedinou posilou kádru Pražanů se totiž stal útočník Tomáš Čvančara, několik tváří naopak Letnou opustilo.

David Moberg Karlsson odešel do Japonska, bek Andreas Vindheim zamířil na hostování do Schalke, definitivně se rozloučil David Lischka a na hostování odešli i Václav Drchal a Lukáš Štětina.

Kvantita se samozřejmě nerovná kvalitě, ale v kontextu dlouhodobých problémů Sparty se zraněními se může zdát, že jde do jarní části se slabším kádrem, než měla na podzim.

Ke šlágru s Plzní například Letenští nastoupili bez sedmi zraněných či nemocných hráčů, možnosti jim chybí především na křídlech, krajích obrany a středu zálohy. „Takhle jsem s kádrem oukej,“ odpověděl ale na zimním soustředění novinářům trenér Pavel Vrba, který v minulosti největší úspěchy s Plzní sbíral bez výraznější rotace hráčů.

Mládežnický reprezentant Tomáš Čvančara se stal jedinou zimní posilou pražské Sparty.

Rušná slávistická zima

Naopak městský rival z Edenu měl jako téměř každé přestupní období napilno. Slavia přišla o zřejmě dva nejlepší hráče podzimu a zároveň do týmu přivedla množství nových tváří.

S fanoušky červenobílých se rozloučili útočník Jan Kuchta a záložník Nicolae Stanciu, to znamená odchod 12 ligových gólů a 8 asistencí a zároveň i přísun téměř desíti milionů eur do slávistické kasy.

„Oslabení je jednoznačné. Ztrácíme nejlepšího hráče ligy,“ řekl na adresu Rumuna Stanciua trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před startem jarní části sezony.

Nedá se ale říct, že by sešívaní neposílili, postupovali i podle strategie, kterou dříve popsal šéf představenstva Jaroslav Tvrdík, podle níž cílili na mladé hráče. Na křídlo dorazil jednadvacetiletý Nigerijec Yira Sor, do obrany stejně staří Maksim Talovjerov a David Jurásek a na hrot útoku devatenáctiletý Daniel Fila.

Trpišovský tak má stále k dispozici nadprůměrně široký kádr, který mohou brzy doplnit i uzdravení marodi Ondřej Kúdela, Lukáš Provod a David Hovorka. Rozpačitý vstup do jarní části sezony ale nasvědčuje, že ačkoliv je počtem hráčů Slavia vybavena dobře, odchod dvou tahounů jí může obhajobu titulu zkomplikovat.

Plzeň vsadila na hostování

Viktoria Plzeň se Slavii letos vyrovnává bodově, přestože sílou rozpočtu se oběma pražským klubům rovnat nemůže. Západočeši tak sháněli po Česku posily především na hostování. Zisk nových akvizic ale potvrzuje, že to s útokem na titul letos myslí vážně.

Libor Holík z Jablonce a Eduardo Santos z Karviné sice už zřejmě nejsou tak žádaným zbožím jako před rokem, přesto budou pro defenzivu, která dosud inkasovala jen 15 branek, jistě přínosem. Těžko odhadnutelná je forma Romana Potočného, který se v Baníku trápil.

„Na jaře nás čeká ještě velmi náročný program a chceme být dobře nachystáni i vzhledem ke zraněním, s nimiž se v posledních dnech potýkáme,“ vysvětlil kroky na přestupovém trhu generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Formou hostování Viktorii hráči i opustili, herní praxi v jiných klubech budou hledat Šimon Falta, Matěj Hybš, Joel Kayamba, Modou N'Diaye a Dominik Janošek.

Fortuna liga (PLATNÉ K 23. 2. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 22 17 3 2 53:15 54 2. Plzeň 22 17 3 2 40:15 54 3. Sparta 21 14 5 2 48:24 47 4. Ostrava 22 12 6 4 47:31 42 5. Slovácko 22 12 4 6 38:24 40 6. Ml. Boleslav 22 8 3 11 35:36 27 7. Hr. Králové 22 6 9 7 26:29 27 8. Č. Budějovice 22 7 6 9 28:33 27 9. Olomouc 22 6 7 9 33:31 25 10. Liberec 21 7 4 10 20:30 25 11. Zlín 22 7 4 11 26:38 25 12. Bohemians 1905 22 6 3 13 28:46 21 13. Teplice 22 6 2 14 25:39 20 14. Jablonec 21 4 8 9 16:35 20 15. Pardubice 21 4 7 10 24:41 19 16. Karviná 22 1 6 15 18:38 9